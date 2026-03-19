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「春分」重新洗牌4生肖翻盤！屬豬貴人加持、第一名氣勢最強

文／命理老師 邱彥龍

週五（3／20）節令進入春分，正是運勢重新洗牌的開始，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，雖然大環境陰晴不定，但輸贏已經在改寫，有4生肖將悄悄翻盤，為自己撥雲見日。其中屬虎者氣勢最強，有翻身起跑之感；屬豬者相對有貴人加持；屬兔者則是直覺力大開，開運好時機；屬羊者則更能看懂趨勢，替自己選對合作對象。

▲櫻花 。（圖／免費圖庫）

▲春分節氣。（示意圖／unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（3／20～4／05）12生肖運勢：

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Top 1：虎

屬虎的朋友這段期間是你的主場優勢，氣勢最強，會有正式站上舞台、翻身起跑的感覺，代表你這16天不只是有存在感，而是整個人像被點亮一樣，會很想重新開始，想證明自己，想做出一個成績來，這是你沉澱很久的力量，盡情的發揮實力吧。

財運：有上升空間，但不是靠投機，是靠你主動出手、主動爭取、主動曝光而來。越敢談、越敢做，越容易有收入進來，但也要注意別衝動消費，或為了面子花錢，否則後面會有壓力。

事業：事業運非常強，尤其適合開創新局、做新案子、談新合作或重新定位品牌，但因為水逆關係，即便你有很多想法，執行前一定要再檢查一次，不然容易面對「方向很好，但細節出錯」的窘境。

健康：注意頭痛、發炎、熬夜、血壓波動、情緒不要太躁。春分對你來說最怕的是太想贏，但身體先撐不住。

感情：桃花很強，魅力也強，單身者容易快速吸引對象，但這段時間也容易「太快動心、太快衝進去」而後悔。有伴者則要注意脾氣，不要把壓力轉換成對另一半的不耐煩。

建議：你這16天最重要的課題不是更猛，而是穩住節奏。你只要少一點衝動，多一點耐心，就能把好運變成真正成果。

Top 2：豬

屬豬的朋友這段期間對你來說是一個很大的加持。春分這16天雖然外面很躁動，但你反而有一種「越亂越能穩住」的優勢。容易得到家人、長輩、熟人、舊人脈的幫助，擁有貴人運，會有一種人緣爆棚與幸運眷顧的感覺。

財運：財運偏穩，而且有守財效果。這段時間適合盤點家中金流（家庭支出、保險跟儲蓄），也適合把過去拖著沒處理的財務問題一一理清。擁有偏財，但比起暴賺，你更適合穩穩進財。

事業：有機會被看見，尤其是從事服務、教育、照顧型工作或餐飲、房產、家庭相關產業的人，會比較旺，你的優勢是讓人有信任感。

健康: 要注意胃、水腫跟胸口毛病。壓力一來，你很容易悶著不講，最後累在身體，導致報復性飲食或影響睡眠品質。

感情：感情運不錯，單身者容易遇到讓你有安全感的人，有伴者適合談未來（家庭規劃、生活安排）但要小心不要情緒勒索，想要什麼要講清楚。

建議：春分這16天，你的贏法不是高調，而是穩穩累積信任，把情緒照顧好，財運和感情都會一起變好。

Top 3：兔

屬兔的朋友這段期間直覺非常強，創意、感應力、靈感都很高。這是一段很適合你沉澱、思考、創作、療癒、重新整頓內在的時間，是內在開運的好時機。

財運：擁有偏財運，但主要是靠靈感與作品變現，做內容、藝術、命理、療癒、美學、設計、影像的人會很有感，不過3月22日之前，錢的事一定要再三確認，轉帳、合約、合作條件都別只憑感覺，容易出錯。

事業：容易出現神來一筆，也容易有回頭客或舊機會重來，這時候也很適合補課、進修、提升專業，把以前沒學完的東西撿回來重新學習，效果會非常好。

健康：要小心失眠、多夢、過敏、免疫系統、疲倦感。外表可能沒事，但內在其實很耗能。

感情：很有機會遇到靈魂伴侶，就是聊得來又懂你的人，但也容易暈船，把一切太理想化，忽略現實條件。

建議：你這16天最該做的是把你的感受力轉成實際成果，不要只停在感覺，要把靈感實際落地，運才會真的起來。

Top 4：羊

屬羊的朋友這段期間你其實很有優勢，不一定是最搶眼，但你很容易看懂人心、看懂趨勢、看懂誰值得合作。

財運：財運很旺，特別適合做資源整合、顧問、談判、仲介、交易或策略布局，但千萬不要去碰「灰色地帶」，不然後面麻煩會大。

事業：很適合布局，不一定要高調衝第一，但很適合站在關鍵位置，有些別人看不懂的局，你反而能先看懂。

健康：要注意內分泌、泌尿、生殖系統以及睡眠跟焦慮問題，你表面沒事，實際上是把所有壓力吞下去。

感情：魅力很強，桃花運很旺，但你的問題不是沒人愛，而是你容易懷疑、容易試探，有伴者要少一點猜，多一點直接。

建議：你最大的優勢是直覺準，春分這16天別把這份準拿來折磨自己，要拿來幫自己選對人、走對路。

Top 5：馬

屬馬的朋友這段期間對你來說是「想動起來」的時間。你會很想拓展、很想往外走、很想試新東西，這種能量是好的，但也代表你很容易一時興奮，後面反而收不回來，切記嘴巴要管好。

財運：有開源機會，尤其是跨領域、跨地區的教學、海外行銷、自媒體相關，但花錢也容易大手大腳，特別是為了娛樂、旅行、排場而亂花錢。

事業：適合開新局、增加曝光度、拓展新市場或推案子，但要注意想法太快，若執行細節不夠，容易留後患。

健康：注意交通、運動傷害或筋骨問題，情緒容易衝動，這段時間不適合分心駕駛或邊做事邊滑手機。

感情：桃花運強，但穩定度一般，你可能會突然很有感覺，也可能突然沒感覺，如果要發展長久關係，請先確認自己不是一時熱度。

建議：春分對你來說機會是真的有，但你要記得嘴慢一點，手穩一點，運就會更好。

Top 6：蛇

屬蛇的朋友這段期間你雖然不是表面最熱鬧的那群人，但其實很有機會把事情慢慢做大，這段時間你適合談長期合作或計畫，而不適合追求一時爆紅，所以慢慢的收成，穩中前進，現實會有回報的。

財運：正財很穩，偏財普通，比較適合靠專業，擬定制度、流程或當顧問，透過管理能力來賺錢。

事業：很適合做規劃、簽約、流程建立或團隊管理，你如果願意把事做好，這段時間會讓上面的人更信任你。

健康：注意肩頸、腰背、膝蓋痛或過勞，還有一點就是心理壓力，你容易覺得什麼都要自己扛。

感情：感情運偏穩，單身者容易吸引成熟型對象，有伴者適合談責任、未來或做現實安排，但別總是用冷靜包裝你的在乎。

建議：你這16天最強的地方，是別人亂的時候你不亂，這種穩，就是你的好運。

Top 7：牛

屬牛的朋友這段期間你其實一直處在一種快變動的狀態裡，春分這段期間的運勢不一定差，但會很需要「穩住自己」，保持穩定來面對壓力，按照自己的規矩與規範來，就不會出錯，適合守成。

財運：財運平穩，適合守財、調整支出或做長期規劃，不適合情緒性投資或看到別人賺就跟。

事業：在土地、精品、美業、物質類產業方面仍有機會，但這段時間不宜過度保守，也不宜亂衝，看準了再動。

健康：小心喉嚨、肩頸、甲狀腺問題、睡眠品質也要注意。

感情：感情方面，穩定比激情更重要，有伴者適合務實經營，單身者容易遇到條件不錯但進展偏慢的人。

建議：不要被別人的速度影響，你只要守住自己的節奏，就不會輸。

Top 8：狗

屬狗的朋友這段期間不是沒機會，而是容易覺得很多事情都要你扛，心累比身累更明顯，你會想維持體面，但有時其實很疲倦，在外需要表現得很強，在內卻忙翻天，先修整好自我再發光。

財運：收入還不錯，但花費也不少，容易為了面子、人情、社交亂花錢。

事業：有舞台，但競爭感也強，如果你這時能低調一點，把成果做好反而會更加分。

健康：注意心血管、血壓問題、作息儘量正常，避免過勞，還有睡眠品質也要注意，壓力大時這些問題會特別明顯。

感情：你需要被看見、被在乎，但這段時間容易因為情緒沒被接住而不爽，單身者有機會遇到有魅力的人，但穩定度要再觀察。

建議：先把身體和情緒顧好，你現在不是不能發光，而是要先把光養回來。

Top 9：龍

屬龍的朋友這段期間你內心其實很想改變，你會很想改、很想翻新、很想做不一樣的事，但春分這段期間會讓你有點覺得「大家怎麼都憑感覺」在做事，讓你容易在想法跟現實間內耗。

財運：有資訊財，但不要憑一時判斷，凡是朋友介紹的、群組流傳的、看起來很新穎的東西，越要冷靜。

事業：適合企劃、創新的工作，或者將工作工具化、系統化，但推動過程中會反反覆覆，你要多一點耐心，不是你錯，而是時機還在磨。

健康：神經緊繃、作息亂、睡眠不穩。

感情：容易忽冷忽熱，有時你想自由，有時又想有人懂，如果你不講，別人真的看不出來。

建議：你這16天要做的不是證明自己很厲害，而是讓別人聽得懂你在做什麼。

Top 10：猴

屬猴的朋友這段期間是關係考驗期，別怕做決定，許多人表面上對你有幫助，但你會很明顯感受到，有些人該留，有些人該清，貴人與小人同時存在，是該分清楚的時候了。

財運：財運一般，容易因為合作、人情或關係問題而產生財務波動，不要為了維持和氣而吃悶虧。

事業：合作關係會是重點，適合重新談規則、重新分工、重新定位彼此角色。

健康：腰、腎、睡眠問題、壓力型疲勞。

感情：感情上容易兩難，你可能想和平，但對方不一定願意配合，這時候最重要的是，你要先知道自己要什麼。

建議：春分不是讓你逃避衝突，而是要你學會有立場的保持平和。

Top 11：雞

屬雞的朋友這段期間你會特別容易因為一些細節、標準、規矩或人際小摩擦而心煩，你不是做不好，而是太容易看到問題，所以不要太挑剔，世間哪能多如意，萬事只求半稱心。

財運：財運普通，適合守，不適合冒進，也要避免因為焦慮亂買東西、亂報名或衝動補救。

事業：工作上細節很多，會需要你救火、整理跟修正，你很有能力，但也很容易累。

健康：腸胃、過敏、失眠、焦慮、壓力性疲倦。

感情：你容易用挑剔表達關心，結果對方只感受到壓力，有伴者要少糾錯，多肯定。

建議：這16天你最需要練的是，不要什麼都想修整，先保留體力。

Top 12：鼠

屬鼠的朋友3月22日之前事情多、訊息亂、腦袋很忙，容易出錯，過了之後一切都會越來越順，邏輯清晰，得心應手，切記不要分心，否則誤事機率高。

財運：凡金流、合約、轉帳、訂單或網購要非常小心，不要貪快，不要只看第一眼就決定。

事業：工作容易反覆、改來改去、溝通有落差，你要靠紀錄、清單、截圖、自我檢查來救自己。

健康：肩頸、呼吸道問題、睡眠品質、神經緊張要注意。

感情：感情上最怕一心多用，你不是不在乎，而是分心太嚴重，對方會覺得你心不在焉。

建議：春分對你來說最重要的不是衝，而是收心，你只要專注一點，很多問題都能減半。

▲世界正進入一段「加速變動、被迫升級」的重要時期。（示意圖／）

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，春分是一個開始，也是一個提醒，未來的方向已經逐漸浮現，能否掌握關鍵，就在每個人的選擇之中。整體星象顯示，世界正進入一段「加速變動、被迫升級」的重要時期，外在環境推著前進，內在情緒也同步被放大，形成一種「一邊衝刺、一邊焦慮」的集體狀態，表面上世界各國會展現出積極、主動、甚至強勢的一面，但對小老百姓來說，反倒會對未來存在一定的不安與不確定感。

邱彥龍老師強調，這段時間會明顯感受到節奏變快，舉凡政策推動、產業變化、社會議題都會加速發酵，許多原本可以拖延的問題，現在都不得不面對，大眾也會出現一種「再不改變就來不及」的壓力感，這種能量能激發行動力與創造力，但另一方面，也容易讓情緒變得相對急躁，甚至出現判斷過快、決策過衝的情況。

▲維持穩定生活與情緒將成為影響未來發展的重要關鍵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

此外，這段時間也特別需要留意焦慮、失眠、壓力過大、免疫失調等狀況，許多人外表看似正常，但內在其實處於長期消耗狀態，因此，如何調整節奏、維持穩定生活與情緒，將成為影響未來發展的重要關鍵。

幸運星座則是上升、太陽或月亮星座落在水瓶、天蠍、牡羊、金牛、巨蟹、射手跟天秤等7個星座者，邱彥龍老師建議，把心思放在未來規劃與目標上，整理好內心與家庭，多花點時間與家人、小孩、另一半相處，或把重心擺在娛樂、興趣跟投資上面，不管是情緒價值或者是財富價值，都會擁有滿滿的收穫。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

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