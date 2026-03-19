台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血　畫面瘋傳警方說話了

▲台南安平區大樓發生衝突事件，維修人員遭住戶攻擊受傷，警方到場查處。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

近期網路瘋傳一段影片，畫面中顯示台南市安平區一處集合住宅走廊，18日下午發生有線電視維修人員與住戶衝突事件，原本的詢問對話失控成暴力場面，畫面中維修員遭連續攻擊、滿臉是血，引發社群高度關注與討論。



影片顯示，一名身穿有線電視工作服的維修人員，在狹長走廊內遭男子逼近並持續出手攻擊。過程中，維修員不斷後退至牆角，雙手合十試圖求饒，幾乎失去反抗能力；施暴者情緒激動，多次怒斥「你在大聲什麼」、「你是想死嗎」，整段衝突超過1分鐘仍未見明顯緩和，壓迫感強烈，令不少網友直呼「隔著螢幕都覺得害怕」。

▲台南市警四分局副分局長林佳輝說明警方查處過程。（記者林東良翻攝）



台南市警四分局副分局長林佳輝指出，事件發生於18日下午4時許，地點位於安平區一處大樓。經查，為某有線電視公司鄭姓員工前往樓梯間檢修線路時，與呂姓住戶因詢問過程發生口角，隨後演變為肢體衝突。過程中呂男出手毆打鄭男，造成其眼角擦挫傷。



警方表示，員警到場後已將雙方隔離詢問，並告知相關法律權益。鄭姓員工當下表示暫不提出告訴，後續若改變意願，警方仍可依法受理。警方也呼籲，民眾遇到糾紛應保持理性，透過合法途徑解決，避免因一時情緒失控而觸法。

針對事件，有線電視業者回應，公司第一時間已將受傷同仁送醫治療，並持續關心傷勢復原情況，同時提供必要的醫療與法律協助。公司亦已報案，將全力配合警方調查，以保障員工人身安全。業者強調，對於任何形式的暴力行為皆予以嚴厲譴責，未來也將檢視第一線人員作業安全機制，降低類似風險。