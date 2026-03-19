防中共切斷補給線　國防部：增建14條兵工產線滿足戰時彈藥

▲國防部規劃藉由1.25兆國防特別預算增建14條兵工產線。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院將於23日審查行政院1.25兆軍購特別條例，國防部表示，針對「國內產能不足」及「國內無產能」等2類彈藥與重要軍品，在產線未建立前，如果藉年度公務預算分年籌補緩不濟急，所以須編特別預算籌獲，一次性大幅提升彈藥存量，及增建14條兵工產線，以滿足戰時高消耗及平時訓練彈藥供給能量。

立法院外交國防與財政委員會將於23、25、26日舉行聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。國防部的相關書面報告今已送至立法院。

根據報告內容，國防部表示，鑑於我國為海島國家，中共可能封鎖本島周遭海域，隔離外國勢力介入與切斷補給線，導致我軍作戰持續力下滑。為建置無人機本土自製量能，提升防衛作戰韌性，規劃籌購20萬餘架各類型無人機（艇），藉由長期、大量訂單，鼓勵國內廠商挹注資金建立產能，並自主研發，除可滿足作戰實需，更能同步打造非紅供應鏈。

國防部說，針對「國內產能不足」及「國內無產能」等2類彈藥與重要軍品，同步採軍、商購併行模式籌獲，以有效預應部隊日常訓耗、戰備彈藥短缺與戰耗補充等需求。然在產線未建立前，藉年度公務預算分年籌補緩不濟急，須編列特別預算籌獲，一次性大幅提升彈藥存量，及增建14條兵工產線，以滿足戰時高消耗及平時訓練彈藥供給能量，提升整體作戰韌性。

國防部也說，於擴增產線未完全建置前，規劃以特別預算籌購重要急缺彈藥計120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥等需求，一次性補充戰備存量，以應對嚴峻敵情威脅。