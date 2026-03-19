人妻曝AA慘況「年收60萬零存款」　夫卻存百萬！網嘆：還生二寶

▲AA婚姻掀起網友論戰。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「AA家庭真的不要嘗試！」一名人妻抱怨，她與老公採AA制生活，連借150元買早餐都被追討，讓她感到心寒。她指出，不僅看病、停車費自付，連家中大部分開銷與育兒費用也由她負擔，導致自己零存款，丈夫卻存下數百萬。貼文引發網友熱議，「這不是AA， 是自私」、「怎敢生第二胎」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻—社團討論區》透露，她與老公長期維持AA制度，中午外食各自付錢，就連她感冒沒上班，老公載她去看醫生，停車費與掛號費也全由她自行負擔。

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這趟回程途中，她買了10顆肉包要當全家四口隔天早餐，但她身上現金不足，便向老公借了150元，沒想到住處才停好車，對方立刻開口要她還錢，回到家後還不斷追討，讓她相當心寒。

她也無奈直呼，兩人不只日常開銷AA，就連買房、買車也各自負擔，但平日三餐、買菜、瓦斯費卻由她支付，理由是「誰煮誰負責」，孩子補英文的費用也落在她身上，只因丈夫不同意出錢。長期下來，她年收入60萬元卻沒有存款，反觀丈夫不僅有數百萬定存，還投資股票，經濟狀況差距明顯。

原PO直言，所謂AA應該是公平分擔，但丈夫卻是「只A自己想A的部分」，讓她覺得這樣的婚姻對女性而言毫無保障，甚至感嘆難怪越來越多女生選擇不婚不生，「責任感都已經不見了…台灣AA家庭真的很畸形，好悲哀。」

她零存款、老公卻存百萬！網嘆：這是自私



貼文曝光後，引發網友熱議，「等妳老了不能賺錢了，這個傢伙也不可能出一毛錢來照顧妳」、「那你不要煮他的飯啊」、「AA算這麼清楚到底結婚幹嘛，連朋友也不會算的這麼清楚，這種婚姻我早就不要了」、「不要再A了，妳要為你將來想」、「妳這情況不是1-2年的吧？為什麼還敢生第二胎」、「你真的非常善良啊。他這不是AA， 是自私」。