台南東區陸橋車禍「騎士多重創傷致死」　砂石車司機3萬交保

▲台南東區中華東路陸橋發生死亡車禍，檢警19日上午進行相驗，檢察官訊後諭知黃姓司機3萬元交保。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區中華東路陸橋18日下午發生一起死亡車禍，一輛砂石車與同向行駛機車發生擦撞，造成吳姓男騎士當場人車倒地被輾壓當場死亡，檢察官19日上午會同法醫進行相驗，認定車禍導致死者臟器破損導致多重創傷致死，檢察官訊後諭知黃姓司機3萬元交保。

該死亡車禍發生於18日下午3時50分許，砂石車由東向西行駛上中華東路陸橋時，與同向騎乘機車的吳男發生擦撞，導致吳男人車倒地，被車輪輾壓當場死亡，人也被困車底，台南市警一分局警方接獲通報後，立即派員到場處理並封鎖現場採證，並經調用大型吊車才將死者遺體移送台南市殯葬所。

警方表示，事故發生後已對砂石車駕駛進行酒測，結果為0，初步排除酒駕情形。由於當時正值車流量增加時段，一分局同步加派警力進行交通疏導與管制，避免回堵情形擴大。至於事故發生的確切原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

19日上午，檢警在台南市殯葬所進行相驗，死者3名哥哥及兒子皆現身，神情哀慟。檢察官會同法醫對死者進行相驗，認定車禍導致死者臟器破損導致多重創傷致死，黃姓司機涉嫌過失致死罪，檢察官訊後諭知黃姓司機3萬元交保。