妻子去年底入獄！「四寶爸」攜幼子女輕生　賒帳買零食成最後一餐

▲南韓蔚山年僅30多歲的「四寶爸」，18日下午被發現和4名年幼子女陳屍住處。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓蔚山發生令人心碎的人倫悲劇！一名30多歲父親與4名年幼子女被發現陳屍住處，警方推測已於2天前身亡。這名「四寶爸」長期獨自撫養孩子，生活疑似陷入困境，不久前還賒帳購買17萬韓元（約新台幣3618元）的零食與食物。現場更留下寫著「對妻子感到抱歉」的遺書，讓鄰居相當不捨。

根據韓媒《News1》，這起事件發生在南韓蔚山廣域市蔚州郡溫山邑一處聯立式住宅。今（19）日上午，該住處門口已拉起封鎖線，門鎖與門把仍留有消防人員破門闖入的痕跡，現場氣氛相當凝重。信箱內還貼著兩張「郵件送達通知」，最早日期為17日，顯示一家人已多日未有動靜。

警方指出，死者為30多歲男子A某與4名未成年的子女，年齡分別為8歲、6歲、4歲，以及去年冬天出生、年僅2歲的幼童。據悉，8歲長子今年才剛就讀國小，卻因連續3天未到校，引起校方警覺通報，最後才揭開這起悲劇。

鄰居回憶，A某平時相當照顧孩子，「每次來都會買食物給小孩，孩子們穿著也很整齊」。然而，他近期經濟狀況明顯惡化，曾多次賒帳購買食品與零食，前後約7至8次。店家透露，A某生前最後一次共賒帳17萬韓元購買食物，「可能是讓孩子們吃飽後才離開，想到這點真的心如刀割」。

另一名鄰居則表示，幾個月前曾目擊有人強行將A某的進口車開走，推測他財務狀況急轉直下，「看起來生活變得很困難」。此外，事發前幾天還曾聽到疑似有女性在住處大聲喊叫，推測可能與家庭狀況有關。

更令人鼻酸的是，有鄰居提到，他幾乎沒有看過最小的2歲孩子走出家門，感嘆他「可能還沒見過明天的太陽，就被父親逼著離開人世」，語帶哽咽，難掩悲痛。

當地行政福利中心指出，A某並非低收入戶或次低收入戶，但每月領有兒童津貼與育兒補助。由於其家庭去年曾被列為「福利死角危機家庭」，相關單位曾主動上門探訪。當時A某透露，妻子去年12月起已入獄服刑，只能獨自撫養4名子女。

不過，面對政府提供的單親家庭與補助方案，A某曾表示「還有囤積生活用品，生活上還過得去」，因此未申請相關福利。福利單位指出，上月仍曾提供白米、泡麵等物資並持續關懷，也多次透過電話聯繫。

警方表示，四寶爸與他的子女昨（18）日下午4時48分被發現陳屍屋內，初步研判死亡時間約為16日左右。現場發現A某留下的遺書，內容提及「對妻子感到抱歉」。目前警方已申請解剖，以釐清確切死因與死亡時間，並進一步調查整起事件的詳細經過。

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