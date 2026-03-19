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東京櫻花開了！較去年早5天　「滿開」最佳觀賞期曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本氣象廳19日下午宣布東京都心櫻花正式開花，位於千代田區靖國神社的染井吉野櫻標本木，經觀測確認已有61朵花綻放，遠多於開花判定標準的5至6朵，較去年提早5天報到。

民眾搶拍櫻花　直呼春天來了

綜合TBS等日媒，東京管區氣象台職員約於下午2時進行觀測，隨即發表開花宣言。現場等候的民眾紛紛拿起相機拍照留念，有遊客開心表示，「有種春天來了的感覺」；也有人說，「最近負面消息太多，看到櫻花綻放讓人心情愉悅許多」。

今年東京成為繼高知、岐阜、甲府與名古屋後，日本第5個發布開花消息的地區。由於3月中旬起氣溫顯著回升，加速花苞生長速度。氣象廳表示，從開花到滿開通常需時一周左右，預計月底前後東京都心將迎來最佳賞櫻時機。

廣島同日開花　連假天氣適合賞花

另一方面，廣島地區也在同日宣布櫻花開花，較往年早了6天。中國地方氣象台指出，20日至21日連假期間天氣晴朗，氣溫可達15度以上，部分地區甚至接近20度，溫暖天氣正適合出遊賞花，不過22日下午將轉為降雨。

隨著櫻花前線持續北上，關西地區預計未來3至5天內也將陸續傳出開花消息。專家提醒，賞櫻期間除留意早晚溫差，也須注意杉樹與檜木花粉飛散狀況。此外，3月晴天紫外線指數已達中等強度，建議做好防曬準備。

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