陸多地銀樓現搶購潮！銀行金條秒售罄…有人單次砸91萬元購金

▲銀行金條秒售罄。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價跌破4800美元／盎司之際，中國市場出現「越跌越搶」的現象，多地銀行金條開賣即秒殺、銀樓排隊人潮不斷，甚至有人連續多天設鬧鐘搶購仍無功而返，供需失衡與投資風險同時浮現。

據《大河報》報導，工商銀行、建設銀行等APP顯示，投資型金條出現「區域缺貨」或「暫無庫存」情況。建行「易存金」每日全國配額約600公斤（週末降至100公斤），開售後1分鐘內即被搶購一空，不少民眾連續3天蹲守仍買不到。部分地區如濟南、常州等地，銀行網點甚至斷貨超過10天，實體金條配送時間也延長至10至15個工作天。

▲▼銀樓排隊盛況。（圖／翻攝自微博）

在實體市場方面，廣東多家銀樓出現排隊潮，部分消費者為婚嫁「三金」需求搶購，36克金手鐲單日價差可省下1500元（人民幣，下同）。不過，與搶購熱潮形成對比的是，部分商戶因金價下跌出現虧損而選擇惜售，例如深圳水貝有商家兩天虧損超過5萬元，上游廠商也暫停報價與出貨。

此外，市場上「逢跌加碼」的情緒性投資明顯升溫，有投資人一次砸下20萬元（約台幣91.7萬元）購入200克金條，社群平台更頻繁出現「抄底時機」言論，進一步放大搶購心理。

分析指出，受聯準會降息預期延後、國際油價上漲導致資金流動影響，金價短期仍將維持震盪走勢，投資人需審慎評估風險，避免盲目追價。