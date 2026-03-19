川普知情？以色列炸伊朗氣田　專家：恐戰至5月

▲圖為伊朗南帕爾斯天然氣田設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方空襲伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田設施，分析師警告，這場中東衝突恐將延續至5月。美國總統川普稍早宣稱美國與卡達事前並不知情，但Axios記者拉維德（Barak Ravid）指出，其實以色列的這場攻擊行動是經川普政府協調批准。

Axios報導，以色列攻擊伊朗南帕爾斯氣田設施之後，伊朗隨即發動反擊，鎖定卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國關鍵能源基礎設施，引發多國強烈不滿。沙烏地阿拉伯外交部長更警告，若有必要，保留採取軍事行動的權利。

風險情報公司Verisk Maplecroft首席中東分析師索爾特維特（ Torbjorn Soltvedt）18日表示，攻擊南帕爾斯氣田的決定，強化戰爭很可能延續到5月的判斷，可能引發對於至今尚未遇襲設施的攻擊行動，「目前看不到明確的退場機制」。

針對這項評估，賓州華盛頓大學全球政策項目主任施奈德曼（Schneiderman）表示同意，並稱油價之所以沒有進一步飆升，是因為美國與以色列軍事行動已大幅削弱伊朗的彈道飛彈能力及無人機發射能力。

不過施奈德曼也提醒，伊朗仍可靈活調度Shahed無人機發射裝置，使其難以被打中，也可能把飛彈部署在卡車上，美國和以色列可能需要花費一段時間打擊個別發射器和儲存庫。

索爾特維特指出，如今最大擔憂是沙烏地阿拉伯東西輸油管或紅海沿岸出口設施可能遭到攻擊，這些設施和富查伊哈（Fujairah）是荷莫茲海峽之外唯一重要替代通道。施奈德曼直言，目前伊朗沒有降溫的誘因，衝突難以預測何時落幕。