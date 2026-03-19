國光劇團翻轉經典！串聯3大包公案、從赤兔馬看三國

▲國光劇團翻轉經典推出《永恆時尚－春分》，包括以赤兔馬視角，重新看三國。（圖／國光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

國光劇團翻轉經典故事，將於3月20日至22日在台灣戲曲中心大表演廳推出《永恆時尚－春分》，由戲劇顧問王安祈策劃，包括以「包公三案」串聯《斷烏盆》、《鍘駙馬》、《鍘判官》，從人間審判一路延伸至陰司。另一方面還有《胭脂赤兔》，以「赤兔馬」的角度重新詮釋三國，為觀眾開啟全新觀看視野。

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▲《胭脂赤兔》以赤兔馬角度重新看三國。（圖／國光劇團提供）

國光劇團推出《永恆時尚－春分》，3月20日首場演出《武松打店》，以京劇「虛擬寫意」與「流派特色」為主軸揭開序幕，在大白光下演繹摸黑打鬥，展現寫意美學的極致，當中「剁攘子」絕技更令人屏息，匕首直立於地、近在耳畔，考驗演員精準與膽識。

《賀后罵殿》則呈現趙宋王朝登基風雲下的權力角力，王耀星以程派唱腔詮釋賀后激憤中的淒苦，對上劉化蒂以言派展現趙光義的權衡心機，在流派對比中激盪戲劇張力。情感層次由《平貴別窰》承接，王逸蛟與陳長燕透過細膩身段與圓場調度，將「十擔乾柴八斗老米」的掛念轉化為具體舞台語言，在進出窰門與追逐之間，展現生離死別的掙扎與情感厚度。

壓軸《鍾馗嫁妹》則由崑曲名家陳治平親授，結合眾小鬼翻滾跌撲，在熱鬧與荒誕之中交織出悲喜並陳的舞台張力，為首日劃下鮮明句點。

▲國光劇團翻轉經典故事，將於3月20日至22日在台灣戲曲中心大表演廳推出《永恆時尚－春分》。（圖／國光劇團提供）

3月21日午場推出「包公三案」，串聯《斷烏盆》、《鍘駙馬》與《鍘判官》3齣經典公案戲，從人間審判一路延伸至陰司，層層推進司法正義的不同面向。

《斷烏盆》以鬼魂訴冤開場，展現跨越陰陽的案件起點；《鍘駙馬》透過壽堂唱段鋪陳權力與情感糾葛，為包公登場累積張力；最終《鍘判官》中，包拯親赴陰山審案，直面陰司徇私舞弊，讓「法網恢恢，不論陰陽」的命題從人間延伸至幽冥，形成完整而有層次的經典重構。

同日晚場則展現戲曲形式的翻玩與突破，改編自1981年版本的《雙遠山》，由原本一生一旦擴充為「雙生雙旦」，凌嘉臨、林庭瑜、王佩宣、林昱慈4位演員，如「偶像女團」般交錯登場，在短短25分鐘內不斷變換組合，舞台如萬花筒般流轉。

▲改編《雙遠山》，4位演員如「偶像女團」般交錯登場。（圖／國光劇團提供）

《巧縣官》則以輕鬆喜劇呈現，但對演員而言卻是體力與基本功的極限考驗，劇中「一步一磕、一磕一拜」的上樓身段極其耗費膝力，也展現京劇「合歌舞演故事」的精髓。演出集結陳清河、黃宇琳、謝冠生、黃毅勇等演員，並由張家麟現場題詩作畫，強化舞台表現力。

3月22日午場《胭脂赤兔》，從全新視角重看三國，劇中拋出關鍵提問：為何赤兔馬在呂布死後未隨之而去，卻在關公歸天後絕食殉主？透過擬人化的赤兔視角，串聯《呂布試馬》、《白門樓》、《敗走麥城》3段關鍵情節，讓這匹在權謀之中被動流轉的名駒，回望自身與不同主人的關係。

當牠最終選擇為關公殉主，也象徵在命運洪流中取得自我意志，使「忠義」不再只是人的價值，而成為跨越物種的情感投射。本劇由唐文華主排，亦為本檔最早售罄節目之一。

國光劇團表示，《永恆時尚》系列持續以當代觀點，翻轉經典文本，讓傳統戲曲在保留技藝底蘊之餘，也能與現代觀眾產生新的連結。《永恆時尚－春分》將於3月20日至22日於台灣戲曲中心大表演廳演出，透過多元選段、視角轉換，邀請觀眾重新觀看熟悉故事中的全新意義。