軟爛男偷襲刺擊奪命！女友雙手擋胸前慘死　2屍T字形倒臥浴室

記者許權毅／台中報導

台中市西區昨晚傳出情殺命案，一名張男疑不滿女友方女提出分手，竟然半夜跑去買刀將人殺害，又輕生亡。據了解，命案現場無明顯打鬥痕跡，加上方女左頸有2處刺擊傷，且明顯傷勢都位在背部，恐怕是張男「偷襲」造成，方女甚至被發現雙手握在胸口，像是做出害怕的抵抗動作，猶如在恐懼中離世，令人不捨。

▲台中西區情殺案，2人被發現時都倒臥在狹小的浴室內，方女還被發現雙手抵在胸前。（圖／記者許權毅攝）



警方調閱相關監視器影像，發現18日凌晨0時57分，兩人進入租屋處後，凌晨1時23分時，張男離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，1時58分又返回租屋處，之後再無人進出，鄰居則證稱凌晨2時有聽到疑似爭吵聲。

經鑑識小組勘察，浴室內留有大量血跡，研判案發第一現場就在浴室，方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕。現場並發現一把沾血水果刀，警方已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，配合法醫相驗，以釐清確切死因及真相。

▲▼事發地點在台中西區一處新建好的租屋大樓。（圖／記者許權毅攝）



據悉，命案現場是在租屋處的浴室內，該套房空間不太，2人都是倒臥在狹小的浴室空間內，被發現時已經明顯死亡，遺體呈現「T」字型倒臥，部分肢體交疊，均面部朝下，大量出血。但，整個空間物品擺放尚屬整齊，並沒有明顯打鬥或是翻動痕跡，與一般兇殺案件常情不符，導致第一時間難以判斷是有攻擊行為，或是相約離世之情。

然而，案情在警方調閱監視器後，拍到關鍵買刀畫面，再交叉比對親友說法，案情逐漸明朗化，不排除是張男對方女有借貸糾紛，感情加上債務困擾，決定犯案，趁方女不備之際，從後方控制刺擊左側頸部2下，方女背部也有些許傷痕。

檢警今日相驗2人遺體後，火速安排今日就進行解剖、採驗，要進一步釐清是否有毒藥物反應，由於該案暫無第三人介入可能性，倘若偵結後確定是張男動手行兇，也只能將他不起訴處分結案。

▲檢警今日在殯儀館相驗2人遺體。（圖／記者許權毅攝）



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