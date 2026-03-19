陸委會將拒李貞秀質詢　梁文傑：不滿去跟對岸抱怨

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正表態將拒絕接受民眾黨籍立委李貞秀的質詢，遭李貞秀批評打壓陸配。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑19日表示，是對岸不讓李貞秀放棄國籍，剝奪李貞秀擔任立委的資格，「李貞秀女士如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。」

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，李貞秀的就職資格有問題，無法當作立法委員看待，陸委會沒有打壓陸配，這個問題的核心是對岸不讓李貞秀女士放棄中國人民共和國國籍，才會造成今天的狀況。

梁文傑指出，對岸的態度也擺得很清楚，暫時不會改變，所以今天剝奪李貞秀女士擔任中華民國立委權利的，其實是對岸，不是台灣的政府。

▼李貞秀在內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）



梁文傑說，《國籍法》對於擔任公職的要求就是「單一國籍」，一般人在某些情況下是可以擁有雙重國籍的，但要擔任公職的時候，《國籍法》就是硬性規定「單一國籍」。

梁文傑強調，法律不會因為對岸的態度變更，對岸既然態度就是如此，那就是對岸剝奪李貞秀擔任立委的資格，「李貞秀女士如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。」

至於李貞秀由於放棄對岸戶籍未滿10年所引起的參選資格爭議，梁文傑坦言，中選會當初已經公告讓李貞秀參選，所以就算中選會認可陸委會的解釋，也還要提出當選無效之訴，「這是一條關卡比較多的路，所以現在的焦點還是在《國籍法》的部分。」

▼內政部長劉世芳拒絕上台接受李貞秀質詢。（圖／記者李毓康攝）

