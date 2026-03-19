行李藏10.3公斤大麻市價1400萬！馬來西亞男、接應男收押

▲馬來西亞籍田姓男子去年11月自泰國來台，隨身行李夾藏第二級毒品大麻，毛重約10.3公斤，黑市價格逾1400萬元。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍田姓男子去年11月自泰國曼谷機場搭機來台，入境桃園機場時被X光機察覺有異，經開箱檢查，赫然發現夾藏第二級毒品大麻，毛重約10.3公斤，黑市價格逾1400萬；田男聲稱受境外不明人士指示，取得裝有毒品行李箱後搭機來台，入境後交由鄭姓男子，雙方約定事成可獲取報酬，航警循線查獲鄭男到案，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲馬來西亞籍田姓男子去年11月自泰國來台，攜帶行李被查獲夾藏第二級毒品大麻，毛重約10.3公斤。

航警局指出，61歲的馬來西亞籍田姓男子於去年11月某日自泰國搭機到香港再轉機入境桃園機場，隨身行李被X光機察覺有異，經海關、航警開箱檢查，當場查獲行李內夾藏第二級毒品大麻，毛重約10.3公斤，立即依法逮捕，航警刑事警察大隊報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

航警局偵訊時，田男聲稱受境外不明人士指示，於泰國曼谷機場附近與不詳男子會面，取得裝有毒品之行李箱後，依指示搭機經香港轉機來台，企圖運輸第二級毒品入境。入境後再交由我國籍鄭姓男子接應，雙方約定事成可獲取報酬；航警會同相關單位深入追查，確認鄭姓男子事前已掌握班機資訊並準備接應毒品，警方專案小組在新北市三重區某旅館內拘提，當場查獲鄭男到案，並扣得手機等證物，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，2人目前均在押中

航警局表示，本案查獲之大麻數量逾10公斤，若流入市面恐對社會造成重大危害，航警局將持續強化邊境毒品查緝工作，呼籲民眾切勿受金錢誘惑協助運輸毒品，以免觸法。