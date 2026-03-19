日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！台人實測：屢試不爽

▲日本購物退稅時，須出示護照入境標籤。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友分享赴日旅遊時，在免稅店快速辦理退稅的小技巧，在護照的入境蓋章頁，用紙張、書籤先做記號，就能讓店員更快完成確認流程。他笑稱，這樣做之後「免稅店員莫名會很愛你，對你很好」，多次實測都有同樣感受，貼文掀起網友討論，許多人大讚「學到一招」。

先翻到入境章頁面 店員作業更順手



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「網友@kaiskybound」在Threads發文，到日本免稅店購物時，若能先把護照翻到有入境紀錄的頁面，或在該頁夾上一張紙，店員在查驗時就不必來回翻找，省時又省力。他還提到，通常日本店員看到這樣舉動，都會特別開心，而且對客人會更親切，直呼這招「屢試不爽」。

貼文曝光，吸引逾5千人關注，許多曾到日本旅遊的網友也紛紛留言，在免稅店辦理退稅時，也會主動先把護照翻到入境蓋章頁，方便店員直接確認資料。有些人還會用小物固定頁面，像是髮夾、橡皮筋、髮圈，甚至磁吸書籤等等物品。

網友留言，「用磁吸書籤也可以哦」、「我都直接翻好頁面給他，或是比較大的店可以用QR Code代替護照（小店可能店員不熟怎麼操作）」、「學到了，我也喜歡做舉手之勞的事情」。不過有網友笑喊，「我上次翻好給對方，結果他把我翻好的合起來，再從第一頁開始翻找」。

．本文經「網友@kaiskybound」授權轉載。