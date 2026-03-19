蘇巧慧稱已在新北跑500天　李四川競辦：川伯已用20年人生服務

▲李四川。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／新北報導

針對2026年新北市長選戰，《美麗島電子報》民調顯示，國民黨參選人李四川支持度為39.1%，民進黨參選人蘇巧慧則以38%小幅落後1.1個百分點；蘇巧慧表示，民調能夠追上，因團隊已勤跑基層超過500天了。對此，李四川競選辦公室回應，李四川將近20年前就開始走遍台北縣、新北市，他從不需要掛在嘴上，「蘇巧慧跑的是選舉行程，李四川的服務才是人生」。

對於民調追近李四川，蘇巧慧表示，團隊在新北長期耕耘，已持續勤跑基層超過500天，她非常感謝新北隊，讓她能聽到最貼近民意的聲音，「我想這也是民調一直能往前進，獲得大家肯定的原因」。

對此，李四川競選辦公室指出，以蘇巧慧所謂500天、也就是一年多的時間計算，讓人驚覺，原來蘇巧慧2024年才剛選完立委沒多久，立刻就想著要選市長，如果以蘇巧慧滿腦子心想著選舉的時間計算，蘇巧慧口中的500天，恐怕比全國各地縣市長參選人都還要多。

李四川競選辦公室表示，李四川從台北縣時期到新北市，從工務局到副市長，將近20年前就開始走遍台北縣、新北市，為人民服務與拚建設，這對於李四川來說，是本分、責任與義務，從不需要掛在嘴上，對比蘇巧慧，為了選舉只跑新北一年就沾沾自喜，令人民清楚看見兩人最大的差別，「蘇巧慧跑的是選舉行程，李四川的服務才是人生」。

