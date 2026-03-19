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放寬外傭申請衝擊本勞就業？　勞動部：規劃托育媒合平台

▲▼勞動部長洪申翰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲勞動部長洪申翰出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（19日）拍板家庭幫傭申請新制，放寬為「只要有1名12歲以下兒童」就有資格申請，4月13日開放申請。針對恐衝擊本國勞工就業權益，勞動部長洪申翰說，不會優先要求轉職，會協助優先擴大或開拓接案的勞務市場，勞動部跟衛福部有規劃托育媒合平台。洪強調，政策最重要的目的，是希望更多育兒的勞工家庭能安心續留職場，藉由聘請外傭，減少因為家庭而離職的狀況，這是最重要的目標。

李慧芝說，勞動部提出這個政策是為了要因應家庭結構的變遷，減輕照顧者在工作跟育兒之間的照顧壓力，讓勞動者可以繼續安心續留職場。

洪申翰表示，就目前來看，目前有實際工作的保母人數，數據上看起來大概是8000人，家事工作者就工會投保人數看起來是13000。洪強調，在評估要給本國工作者協助時，優先考量不是請他們轉職，如果影響的話，例如服務時數會少一點，在協助上的目標是怎麼優先擴大或開拓接案的勞務市場，這也是為什麼衛福部規劃托育媒合平台，勞動部也會針對家事服務部分規劃媒合平台。

洪申翰強調，媒合平台的概念是希望開拓他們服務的市場，不是很簡化成「多少人失業」，不是這概念，而是服務案量上怎麼維持既有的服務機會。

針對未來申請狀況的評估，洪申翰坦言，的確不容易有具體數字愈判，過去跟很多團體或需求者進行了解，大多數家庭即便符合資格，但仍會綜合評估家務需求、經濟等狀況，「考量的點很多，不容易套用公式推估，申請狀況應該仍會是漸進式增加，會動態檢視申請狀況做滾動修正」。勞動部跟衛福部會先把相對應配套資源準備好，因應所有可能的狀況。

洪申翰說，政策最重要的目的，是希望更多育兒的勞工家庭能安心續留職場，減少如晚上下班後家務、家人照顧需求，會讓他們很疲憊，或是生活壓力很大，藉由這樣的方式，如果願意聘請外籍幫傭的話，可以減少壓力，減少因為家庭而離職的狀況，這是最重要的目標。

針對民團質疑外籍幫傭政策不能提高生育率？且以台灣雇用幫傭型態多是高所得或雙薪家庭，無助改善女性勞參率？洪申翰說，政策設計最重要目標是讓有需求的人能得到協助，讓壓力能有機會可以緩解，這是最核心的目標。

洪申翰指出，這幾個月再研議的過程中，也接觸蠻多潛在有需求家庭，「確實蠻多都是雙薪家庭，雙薪家庭也已經是台灣社會主要家庭型態，所以雙薪家庭的需求是明確的」。

洪申翰說，外界會說一定要高收入，但其實也有遇到中等收入家庭認為若有機會的話，願意考慮，但這也會連結到其他如家務負擔、特殊需求等狀況，需求的考量點很多，經濟收入是其中之一，的確是雙薪家庭表達表較強烈的需求跟意願。

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