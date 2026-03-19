首曝1.25兆軍購武器建置規劃　國防部：僅依公務預算將釀戰力缺口





▲國防部曝要藉1.25兆對美採購的「海馬士」等武器的部署。（示意圖／USMC）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院1.25兆軍購特別條例將於23日審查，國防部首次透露包含海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲、ALTIUS-600ISR 478架反裝甲型無人機系統等對美採購武器項目的部署。國防部表示，如果僅依賴年度公務預算，因受政府總體施政預算分配限制，全數獲得須耗費多年，將形成戰力缺口。

立法院將於23、25、26日舉辦外交國防委員會與財政委員會的聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。國防部的相關書面報告今已送至立法院。

根據報告內容，國防部指出，國軍目前聯合戰力規劃以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為建構方向，置重點於「遠距、精準、機動、致命及人工智慧（AI）」的不對稱戰力為優先建置項目，但如果僅依賴年度公務預算，因受政府總體施政預算分配限制，全數獲得須耗費多年，將形成戰力缺口。

對於如何運用1.25兆強化防衛作戰的規劃，國防部說明，在整體防空及飛彈防禦上，研判中共武力犯台將對我軍實施聯合火力打擊，最大威脅包含東風戰術彈道飛彈、航空器（含無人機）、巡弋飛彈及遠程精準火箭，加上隨著敵人攻擊手段不斷增強與多變，所以須建構具「重層防禦（高、中、低空層攔截網）、高度感知（看得遠、識別快），系統整合（AI輔助分析與指管）及有效攔截（接戰效益、高攔截率）」等特性的強大防空火網。

國防部說， 因此以特別預算規劃籌購自製強弓飛彈系統與各型反彈道／防空飛彈，並與現有愛國者、天弓與短程區域防空系統（NASAMS、復仇者、陸射劍二飛彈等），搭配戰場管理系統，完成防空火網系統整合。

面對共軍各式無人機部分，以特別預算採購軟、硬殺混合及可攜式的反制無人機系統，讓「台灣之盾」能有效反制共軍戰術彈道飛彈、巡弋飛彈、戰機及無人機等威脅。

面對中共聯合反登陸威脅部分，國防部表示，國軍須運用聯合指管通資網情監偵（C5ISR）與AI輔助決策支援系統，搭配各式武器裝備，形成各領域快速擊殺網，但現有海馬士多管火箭飛彈系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、監偵型、攻擊型無人機等武器裝備數量仍不足以應對共軍大規模登陸攻勢，所以首先得籌購AI決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件，加速指揮決策與部隊情傳效率。

國防部也說，各類型監偵無人機及無人艇，部署於海軍，快速、有效識別敵船團位置，提供指揮官下達接戰命令。海馬士多管火箭飛彈系統82套，部署於陸軍，執行遠距精準火力打擊。防空飛彈系統，部署於陸、空軍，提升地面部隊中、短程防空能力。濱海監偵型、濱海攻擊型無人機20萬餘架，部署於陸、海軍，提供海上監偵能力，可對登陸船團威脅發揮早期預警、快速打擊，縮短作戰反應時效。M109A7自走砲60門，部署於陸軍，提供快速、精準火力打擊。無人機反制系統，部署於三軍部隊，以有效發揮戰力防護效果。

至於共軍恐藉優勢兵、火力取得制空權並搶灘成功後，同步由陸戰、空降及特種部隊佔領後方機場、港口及重要道路，掩護正規部隊遂行登陸、奪取各戰略要域與行政中樞。國防部表示，國軍須有大量監偵型、攻擊型無人機，才可滿足旅級（含）以下各級地面部隊，所以首先籌購各類型監偵型無人機，部署於地面部隊使用，並建置 AI 決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

上述所說要籌購的20餘萬架無人機、M109A7自走砲60門、海馬士多管火箭飛彈系統82套、ALTIUS-700M 1554架等武器裝備，都是國防部已公開要藉1.25兆對美採購的武器項目，並首次透露將如何部署。