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中東戰火未歇仍出團去杜拜　林佳龍嘆像「台灣阿信」：喊也喊不聽

▲▼立法院外交及國防委員會邀外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中東衝突情勢未有消停跡象，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，已有2,397名國人順利返抵國門。不過，外交部長林佳龍今（19日）表示，這幾天仍有團要去杜拜，「喊也喊不聽」，呼籲大家關心一下自己的安全，外交部很像「台灣阿信」，拚死拚活地努力服務國人，但有些旅行團仍要玩完才回來。政府是盡力，但也是有限的。

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委王義川質詢時表示，到底有多少台灣旅行團、台灣旅客在國外，觀光署現在也不知道，「因為我們還沒登錄」。

林佳龍回應，基於人道援助，外交部不會阻擋民眾搭乘哪國籍航空離境，包含中國。自己日前主持視訊會議，也聽取狀況要求相關單位提出改進措施，「歐洲團、非洲團、中東團，台灣人真的出國實力很強啦！」

林佳龍提到，外交部很像「台灣阿信」，外交部111個外館中，許多外館沒有外交特權，拚死拚活地努力服務國人，但有些旅行團仍要玩完才回來。根據外交部協助民眾離境經驗，近2周都是轉機的團，並非滯留中東當地的民眾。

林佳龍感嘆，現在還有人要去杜拜，「喊也喊不聽」，呼籲大家關心一下自己的安全，政府是盡力，但也是有限的。

民進黨立委林楚茵則關切中東局勢升溫下的海外急難救助問題。近期有民眾反映，因戰事影響行程卻遭旅行社要求扣除訂金甚至追加費用，恐迫使民眾在風險下仍選擇出國。她呼籲外交部應與交通部合作，盤點相關狀況，建立更完善的應對機制。

林佳龍表示，過去疫情期間已有類似經驗，可透過政府與旅行業協調，減少業者與旅客損失，避免風險轉嫁，相關建議將納入評估。

林楚茵指出，面對國際局勢不穩，政府除發布旅遊警示外，也應強化跨部會合作，讓民眾清楚掌握風險與救助管道，確保國人安全。

根據外交部最新統計，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，我中東地區相關館處主動關懷國人計6,730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2,397名國人順利返抵國門。目前根據我國中東地區各駐外館處通報統計，已無有意緊急離境的國人。外交部再次呼籲國人近期暫勿前往相關高風險國家商旅或轉機。

 
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