英國大林肯郡市長訪南市　黃偉哲談農業合作拓展交流

▲英國大林肯郡市長率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就農業合作交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當農業不只是土地的故事，也成為城市之間對話的語言，英國大林肯郡市長Andrea Jenkyns19日率農業與港務等領域代表一行7人拜會台南市長黃偉哲，雙方就農業技術與產業發展深入交流，現場氣氛熱絡，也為未來合作鋪路。

此次會面由台南市政府新聞及國際關係處長蘇恩恩與農業局長李芳林陪同，雙方針對農業議題交換意見。黃偉哲表示，台南除擁有深厚歷史文化與科技產業外，農業更是重要基石；而大林肯郡作為英國重要農業重鎮，在農業技術與發展上具備深厚實力，雙方具有高度互補性。

黃偉哲指出，期盼藉由此次交流，深化農業合作，並進一步拓展至青年體育與文化交流等層面。他也特別邀請訪團參與即將於3月底登場的英國國際食品展，屆時台南將展出優質農特產品，期望讓更多國際友人認識台南農業實力。

Andrea Jenkyns表示，此行是她第二次訪台，對台南的歷史文化與城市風貌印象深刻。她指出，大林肯郡在農業生產、農業科技及人工智慧領域均有豐富經驗，期待透過交流學習台南經驗，並誠摯邀請黃偉哲未來回訪，持續深化雙方合作關係。

大林肯郡位於英格蘭東部，人口約110萬，是英國重要糧倉之一，農業產學研究體系完善，其中林肯大學更擁有歐洲大型農業食品機器人研究團隊。訪團此次來台主要參加智慧城市展，除停留台北外，也安排台南行程，並將前往世界蔬菜中心參訪，深入了解台灣農業發展。

一場跨越萬里的會面，談的不只是農作與技術，而是土地如何與未來對話。當不同氣候、不同文化的城市開始交換經驗，農業便不再只是耕作，而是一種連結世界的語言。