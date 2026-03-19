名間焚化爐選址爭議　行政院籲：不要犧牲農民權益及國家驕傲

▲農業部資源永續司代理司長黃新達出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

南投縣政府擬在名間鄉興建焚化爐，由於該區為台灣重要茶葉產業區，引發反彈。行政院今（19日）表示，此案還在環評階段，希望地方政府能有更好的處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。農業部也說，若案子送到農業部，將本於立場嚴格把關審查。

行政院發言人李慧芝說，南投民間鄉是台灣最大的茶葉產區，台灣的茶葉也是世界聞名，現在這案件還在環評階段，希望地方政府能有更好的處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。

農業部資源永續利用司副司長黃新達說，第一，土地7.5公頃在特定農業區，就農業部立場是不同意變更的，如果真的要選擇這區位，基本上要檢討是否有必要性、合理性、不可替代性，這是農業部要確認的。

黃新達說，南投是台灣茶葉重要產區，佔茶產業的53%，產量也將近7成，尤其名間鄉占將近4700多公噸，是主要提供手搖飲的重要區位；此外，更重要的是，名間鄉也是生態給付地點，包含石虎等生態保育，是除了產業外，必須兼顧生產環境與相關生物。

黃新達說，有關農地變更的申請，目前還沒送到農業部，「我們一直覺得，地方其實有很多選擇，應該務實檢討，找出不影響農業的其他可行區位」。黃說，若案子送到農業部，將本於立場嚴格把關審查。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥補充，此案在正由地方進行環境影響評估審查，環境部會提供意見給地方做參考，希望地方政府能有更好選擇，不要犧牲農民權益，不要影響國家尊嚴。