公廁驚人一幕！最深處「車頭朝外」解放　千人秒懂：真的很急

▲公廁最深處驚見一輛機車，網友狂歪樓。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

肯定很急！一名網友驚呼，他在公廁最裡面竟看到一輛機車停著，車頭還朝外，讓他傻眼直呼「廁所裡怎麼有機車？」照片曝光後，網友留言全歪樓，狂虧是「屎在滾來不及了」「多走一步，就火山爆發了」。更狂的是，有人在廁所門口看到「禁止機車進入」警示牌，笑虧每個公告背後都有荒謬的故事。

一名男網友在臉書社團《路上觀察學院》分享照片，地點是一處公廁，內有多間隔間與小便斗，環境整潔明亮，但最吸睛的卻是最裡側角落，竟停著一輛機車，位置就像刻意停放，甚至車頭還朝外，彷彿隨時準備騎走，讓原PO當場傻眼，「廁所裡怎麼有機車？」

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公廁變停車場？機車卡最深處 網笑翻：屎在滾來不及了

底下引來千名網友紛紛笑虧，「機車就不能上廁所嗎，你這是歧視」、「廁所得來速」、「這部車是廁所清潔管理員的吧」、「你看到的機車可能不是機車，是最新型的坐式馬桶」、「當然是機車來上廁所啊！很奇怪嗎」、「我肯定這台是公的」。

不少人也推測可能原因，「看起來真的很急」、「屎在滾，先停著」、「快來不及了，只好直接騎進來」、「騎到一半，屎在滾就衝進去了」、「人有三急－屎尿屁」、「多走一步，就火山爆發了」、「估計屎在滾，又找不到停車位」。

更爆笑的是，有網友分享廁所外觀照，門口被貼上一張「禁止機車進入」的告示牌，但只透露地點位在南部，再度引發網友苦笑回應，「每塊告示牌背後都有一段故事」、「我見過最離譜的是垃圾袋上面寫，禁止套頭」。