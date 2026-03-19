戰爭打多久？美媒：川普擬「達3目標」就收手　以色列野心更大

▲ 川普稱與納坦雅胡就伊朗戰事合作良好。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡自伊朗戰事爆發以來幾乎每天通話，川普更向媒體聲稱雙方「合作非常順利」。但多名美國官員向《Axios》透露，雙方對於戰爭終點的認知其實存在明顯分歧，而這可能成為決定戰局走向的關鍵因素。

川普目標明確 以色列野心更大

消息人士指出，川普在白宮內部是最積極主戰的聲音，但他的戰略目標相當明確——徹底摧毀伊朗飛彈計畫及核武設施、殲滅海軍力量並切斷對代理人組織的資金援助。一名白宮官員強調，當這些核心軍事目標達成後，川普就打算結束戰事，至於德黑蘭政權是否垮台只是「額外收穫」。

相較之下，以色列的野心顯然更大，不僅進行軍事打擊，更熱衷於高層暗殺行動，意圖為政權更迭鋪路。另一名官員透露，「以色列會試圖殺掉伊朗新領導人，他們對此的興趣遠超過我們。」納坦雅胡甚至向美國駐以大使展示一張「打卡清單」，列出已刺殺或即將刺殺的伊朗領袖名單。

石油設施成摩擦點 美方要求未經同意不得攻擊

雙方唯一明顯摩擦發生在以色列轟炸伊朗石油設施時，美方已要求以色列，未經華府同意不得再攻擊石油設施。白宮官員坦言，「以色列不討厭混亂，但我們討厭。我們要的是穩定，但納坦雅胡？他可不這麼想，尤其是對伊朗，他們對伊朗政權的厭惡程度遠甚於我們。」

川普15日坦言，以色列的目標可能和他略有不同，國務卿盧比歐也在和歐洲官員的通話中承認此事。國防部長赫格塞斯上周被問及伊朗是否需同時滿足美以要求才會結束戰爭時回答，美國將做出最終決定，「我們的目標就是我們的目標，達成這些目標的節奏由我們決定。」