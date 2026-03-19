美麗島民調／宜蘭藍白合也贏不了　林國漳35.8%勝吳宗憲2.8個百分點

▲國民黨吳宗憲、民進黨林國漳、民眾黨陳琬惠。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（19日）公布最新「2026宜蘭縣長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示，若是三腳督情況，民進黨林國漳、國民黨吳宗憲、民眾黨陳琬惠三人參選，有33%選擇林國漳，26.6%選擇吳宗憲，7.9%選擇陳琬惠。另外，若是「藍白合」共推吳宗憲對決林國漳，有35.8%選擇林國漳，33%選擇吳宗憲，差距2.8個百分點；若「藍白合」共推陳琬惠對決林國漳，仍有35.8%選擇林國漳，僅26.7%選擇陳琬惠。

若是三腳督情況，林國漳、吳宗憲、陳琬惠三人參選會投給誰

針對2026宜蘭縣長選戰，《美麗島電子報》調查，詢問民眾「以下這幾位適不適合擔任下一屆宜蘭縣長」，結果顯示，有35.3%選擇民進黨的林國漳，31.9%選擇國民黨的吳宗憲，19.3%選擇民眾黨的陳琬惠，未明確回答有40.4%。

若是詢問民眾「請問，只剩下8個多月就要選舉宜蘭縣長，如果是以下這3個人參選，您會投給誰」，結果顯示，有33%選擇民進黨的林國漳，26.6%選擇國民黨的吳宗憲，7.9%選擇民眾黨的陳琬惠，未明確回答得有25%。

▼《美麗島電子報》今（19日）公布最新「2026宜蘭縣長選舉可能人選支持度民調」。（圖／美麗島提供，點圖放大）

藍白合共推一組對決林國漳

《美麗島電子報》詢問民眾「請問，如果國民黨和民眾黨共同推出吳宗憲和民進黨林國漳競選宜蘭縣長，您會投給誰」，結果顯示，有35.8%選擇民進黨的林國漳，33%選擇藍白合的吳宗憲，不投票/投廢票7.7%，未明確回答有23.5%。

若詢問民眾「請問，如果國民黨和民眾黨共同推出陳琬惠和民進黨林國漳競選宜蘭縣長，您會投給誰」，結果顯示，有35.8%選擇民進黨的林國漳，26.7%選擇藍白合的陳琬惠，不投票/投廢票11.5%，未明確回答有25.9%。

下屆該給國民黨繼續做或是換成其他政黨做看看

《美麗島電子報》詢問民眾「請問，您覺得今年縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長、或是換成其他政黨做做看，對宜蘭縣未來的發展可能比較好」，結果顯示，有30.4%認為換成民進黨做做看，23.6%選擇給國民黨繼續做縣長，6.5%認為換成民眾黨做做看，未明確回答得有39.5%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年3月16至2026年3月18日，調查範圍宜蘭縣，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。