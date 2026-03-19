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社會 社會焦點 保障人權

天然草本減脂含毒「吃了恐心律不整」　保三警攔截1505顆膠囊

記者鄧木卿／台中報導

不良業者利用網購平台及廣告宣稱一款標榜天然草本、快速燃脂瘦身的減肥產品，其實含有第四級毒品西布曲明（sibutramine）成分，保三總隊第一大隊自2024年至今已截獲含此毒品成分的減肥藥郵包共18件，減肥膠囊1505顆、重6649.2公克，郵件來自泰國、越南等地，呼籲民眾小心網購，以免傷身又觸法。

▲▼保三總隊2年內攔截1505顆減肥膠囊，天然草本減脂竟是含有毒品。（圖／保三總隊提供）

▲▼保三總隊2年內攔截1505顆減肥膠囊，標榜天然草本減脂竟是含有毒品。（圖／保三總隊提供）

保三表示，這款標榜天然無負擔、可快速瘦身的減肥產品，並未標示所含成分或警語，部分外籍移工、外國配偶及國人在不知情下，透過國外網路下單郵購，或請母國親友代購買再郵寄使用或轉售，導致誤觸法網並危害身體健康。

警方自2024年起與關務署聯手截獲毒郵包18件，品牌包括「Baschi柏芝立瘦膠囊」、「Honeyq」、「Fuling」、「Nqs cross brand」、「Max slim」等減肥藥及「麗瘦減肥咖啡」、瘦身咖啡、Lowey chocodiet代餐即溶包等，犯嫌多達22人（外籍移工佔85%）。

保三總隊呼籲，西布曲明屬於中樞神經抑制劑，有引發心悸、心律不整或心跳停止等嚴重副作用，民眾切勿因貪求快速瘦身而購買使用，不僅會造成身體傷害，更觸犯運輸毒品重罪，來台外籍民眾也應遵守我國法令，切勿觸法。

▲▼保三總隊2年內攔截1505顆減肥膠囊，天然草本減脂竟是含有毒品。（圖／保三總隊提供）

▲▼保三總隊2年內攔截1505顆減肥膠囊，天然草本減脂竟是含有毒品。（圖／保三總隊提供）

▲▼保三總隊2年內攔截1505顆減肥膠囊，天然草本減脂竟是含有毒品。（圖／保三總隊提供）

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