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小吃店老闆是狼！拉下鐵門撲倒女子想硬上　她call友求救報警

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子與女子相約聚餐後，竟趁深夜獨處時強行拉下鐵門並將對方帶入房內，企圖強制性交未遂，過程中已有猥褻行為，女子奮力反抗並報警求助。屏東地方法院審理後，依強制性交未遂罪判處1年10月徒刑，宣告緩刑4年，須賠償並接受保護管束及法治教育。

判決書指出，這名男子與被害女子於2020年8月間結識，雙方於同月18日晚間與友人相約在林邊鄉餐敘，餐後一行人轉往其經營的小吃店兼住處聊天。待其他友人陸續離去後，僅剩兩人獨處，不料被告竟萌生歹念。

當日凌晨2時許，該男子先將店面鐵捲門拉下，限制女子離開，並要求其進入3樓房間，隨即違反女子意願將其撲倒在床上，強行拉扯衣物，親吻其胸部及身體，並以手及口對其性器進行猥褻行為，意圖進一步性交。期間女子持續反抗，他未能得逞。

過程中，女子於凌晨2時53分致電友人求救，並要求男子開門後離去，隨後再度報警。警方到場後協助女子就醫驗傷，提出告訴，檢方起訴依強制性交未遂罪起訴

法院審理認為，被告行為已侵害被害人性自主權，雖未遂但情節重大，所為難認可取。惟考量被告於審理中坦承犯行，並與被害人達成和解，採分期方式賠償損害，已支付部分款項，顯示悔意，且無重大前科紀錄，評估再犯風險不高。

法院綜合犯罪動機、手段及犯後態度，依強制性交未遂罪，判處有期徒刑1年10月，並宣告緩刑4年。緩刑期間除須接受保護管束外，並須依約分期賠償10萬元，且不得對被害人有騷擾、接觸或任何聯絡行為，同時須完成法治教育課程。若違反規定，緩刑恐遭撤銷。

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