點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

2026大選受到矚目，媒體人黃暐瀚今（19日）點出近日公布的TVBS台南民調、美麗島新北民調，他直言，兩名藍營一北一南知名選將，同樣面臨對手上升，自己下滑現象，很明顯因為「鄭麗文主席的兩岸路線」、「藍營在立院面對軍購條例的表現」2原因。他強調，藍營正在失血中，但支持者還沉浸在「32：0」的快慰之中，並未意識到「選情逐漸看壞」，無痛失血雖然不痛，但不予止血的結果，終將失血過多、回天乏術。

黃暐瀚表示，最近兩份民調，透露一個訊息，藍營正在失血中。但由於支持者普遍還沉浸在「32：0」的快慰之中，並未意識到「選情逐漸看壞」，雖失血，但無痛，所以無從察覺。

黃暐瀚指出，根據TVBS民調，國民黨台南市長參選人謝龍介輸給對手23個百分點。雖說謝龍介仍具信心，認為民調不準，但若仔細檢視該民調去年至今的連續四次台南調查，大家會發現，原本在去年大罷免之後，已經拉近到5個百分點差距的謝龍介，支持度卻在過去半年直線滑落（36%變30%），對手陳亭妃則是不斷爬升（41%變53%）。

黃暐瀚指出，另外，美麗島電子報民調則針對藍營極具信心的新北市也做了三次民調，蘇巧慧上升、李四川下滑，兩人差距只剩1.1個百分點。

黃暐瀚表示，兩份具有公信力的民調，兩名藍營一北一南的知名選將，同樣面臨對手上升，自己下滑的現象，什麼原因造成？藍營操盤手，是時候該開始擔心。在他看來，很明顯是因為，第一「鄭麗文主席的兩岸路線」、第二「藍營在立院面對軍購條例的表現」。

黃暐瀚認為，但偏偏這兩件事，卻是在藍營選民心中「大加分」的事情。從民調趨勢來看，國民黨的「黨意」與台灣社會的「民意」明顯出現落差，但藍營支持者不相信，懷抱「藍白有六成支持度」的心情，直接忽視民調下滑的警訊，繼續期待碾壓綠營的到來。

最後，黃暐瀚示警，無痛失血雖然不痛，但不予止血的結果，終將失血過多、回天乏術。

本次民調由TVBS民意調查中心於115年3月9日至12日晚間18:30至22:00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1,052位20歲以上台南市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。