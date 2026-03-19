宜蘭女騎士撞上堆高機！噴飛一度無生跡　路過民眾CPR搶命

▲宜蘭女騎士撞上堆高機，目擊民眾協助進行CPR救回一命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮19日中午發生一起車禍！一輛堆高機正在倒車進入倉庫時，一名李姓機車騎士不慎撞上，噴飛重摔在地，當場失去呼吸心跳，附近民眾發現連忙撥打119求救，而救護車趕到之前，民眾按照線上指導員的指示進行CPR搶命，最後順利協助騎士恢復生命跡象，並由救護車送往醫院救治，至於詳細車禍原因尚待釐清。

蘇澳分局說明，今天中午12時58分獲報位於蘇澳鎮福德路發生一起嚴重事故，劉姓男子(40歲)駕駛堆高機自路旁駛入福德路車道，正在倒車時，與李姓女子(26歲)發生碰撞，造成李女當場失去呼吸心跳，民眾目擊連忙撥打119求助。

救護人員抵達前，民眾在線上指導員的協助下，對李女進行CPR搶救，幸及時恢復生命跡象，並由救護車送至羅東博愛醫院繼續救治。而劉男經警方實施酒測後，確認無酒精反應，肇事原因還有待後續調查釐清。

蘇澳分局表示，本案堆高機未依規定請領臨時通行證而行駛於道路上，將依道路交通管理處罰條例第32條規定，處以新臺幣3000元以上至9000元以下罰鍰。

警方呼籲，堆高機屬非供道路行駛之動力機械，如需於道路行駛，應依規定申請臨時通行許可，注意周遭動態，以維護行車安全。