清明連假首日最塞「車潮1.3倍」　高公局推11條替代道路

▲清明連假首日國道交通量上看1.3倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假將至，高公局預估首日交通量最大，上看平日1.3倍，高公局也規劃11條替代道路，鼓勵用路人多利用，避免在國道交流道入口排隊。

今年清明節連假自4月3日至6日共有4天，高公局預估國道將湧現大量返鄉掃墓與出遊車潮，並規劃11條替代道路，包括長途4條、短途7條，節省交流道入口排隊等候與旅行時間。

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其中長途旅次規劃4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向，及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

▲▼清明國道替代道路。（圖／高公局提供）

針對短途旅次則規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林北斗雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。高公局表示，相關替代路線皆設有指示標誌導引，並可於高速公路1968App及高公局網站查詢。

此外，清明節連續假期前2個週六與連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，其中3月21日、28日5時至12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口實施匝道封閉管制。

▲清明國道匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

4月3日5時至12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口實施匝道封閉管制；當天凌晨0時至中午12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口也實施匝道封閉管制。

其他匝道封閉管制時段包括4月4日5時至12時的國道1號埔鹽系統交流道南向入口，以及國道5號石碇、坪林交流道南向入口。4月5日、6日的12時至21時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，以及國道3號西濱交流道北向入口也封閉管制。相關匝道封閉之交流道，高公局也規劃8條替代道路。

▼國道替代道路。（圖／高公局提供）