10公里開價8萬元！「拖吊蟑螂」橫行　律師教1招：較不會踩雷

▲北市刑大針對「拖吊蟑螂」進行查緝。（圖／記者邱中岳攝）



記者施怡妏／綜合報導

「拖吊蟑螂」橫行，繼春節發生拖吊10公里要價8萬元天價後，近日再發生拖吊費「4千變4.5萬元」爭議，交通部上月宣布訂定拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，明訂合約揭露資訊。對此，林智群律師表示，與其隨機找業者，不如直接找平時熟識的保養廠協助介紹，比較不會踩雷。

找熟識保養廠較不易踩雷



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林智群律師在臉書發文，最近不少人碰上拖吊收費爭議，不只是價格高，還包括收費資訊不透明，有些案件明明拖吊路程只有幾公里，費用缺高達數萬元，讓車主難以接受。更讓人不滿的是，部分費用並非事前說明，而是在拖吊完成後才提出，讓當事人幾乎沒有選擇空間。

林智群律師建議，遇到需要拖吊狀況時，「找平常合作的保養廠幫忙介紹，比較不會踩雷」。他分享經驗，當時第一時間打給信用卡公司尋求協助，但對方回覆排程已滿，必須等待幾個小時，「超廢。」

林智群律師表示，最後是找平常保養車子的保養廠協助，由對方幫忙介紹拖吊業者，再把車拖到保養廠維修。他指出，保養廠認識的拖吊業者通常較多，而且因為認識，拖吊業者開價通常不會太離譜，「而且我車子是要拖到保養廠，他介紹拖吊業者給我，也有生意可以做，對他也有好處。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「我都直找原廠客服，請他幫忙申請配合拖吊業者，直接拖到最近的原廠，從沒發生過超收的問題」、「我都用信用卡或保險贈送的免費拖吊好幾次了」、「有的保養廠自己有拖吊車，有時不收錢」、「如果有保險的，打給保險公司承做的拖車服務也很棒」、「建議在汽車保險上加買拖吊服務，保費不貴而且速度也不慢，都是有保障的拖吊公司」。

交通部打擊「拖吊蟑螂」



交通部主任秘書沈慧虹表示，有關拖吊事件消費權益問題，已引起地方政府重視，交通部也啟動訂定相關定型化契約「應記載及不得記載事項」等前置作業，目前地方消保和警方等相關法令已有法可管，交通部將加速研擬，希望盡快完成，中央地方一起努力在各自權責下做好消費者保護。