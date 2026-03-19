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28歲保時捷男「無照酒駕」昏睡路中！想撞警車落跑　警壓制逮人

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名開著保時捷的高姓男子，18日清晨酒後心存僥倖開車上路，沒想到因不勝酒力，竟停在路中央呼呼大睡。警方獲報到場時，男子一度驚醒並企圖衝撞警車逃逸，最終遭員警強勢壓制逮捕。經查，高男不僅酒駕，更是無照駕駛，最高恐面臨18萬元的重罰。

▲▼保時捷男酒駕昏睡路中！驚醒竟「衝撞警車」想逃　警強勢壓制逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲保時捷男酒駕昏睡路中！驚醒竟「衝撞警車」想逃。（圖／記者賴文萱翻攝）

前鎮分局18日清晨4時執行巡邏勤務，接獲通報在中山、五甲路口有一部白色保時捷停於路中央異常未動，嚴重影響交通安全。警方火速趕赴現場，發現駕駛昏睡車內，經多次拍打車窗及大聲呼喊仍毫無反應，隨即請求支援警力到場戒備。

經了解，年約28歲的高姓男子，前一晚與友人飲酒後仍心存僥倖開著保時捷要返家，最終因不勝酒力昏睡路口遭民眾報案。警方上前關心，未料高男清醒後竟拒檢，甚至衝撞警車企圖逃逸。

▲▼保時捷男酒駕昏睡路中！驚醒竟「衝撞警車」想逃　警強勢壓制逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼保時捷男酒駕「衝撞警車」想逃，警強勢壓制逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼保時捷男酒駕昏睡路中！驚醒竟「衝撞警車」想逃　警強勢壓制逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方見狀立即展現強勢執法作為，迅速以警械制止並喝令下車，駕駛高男見警方態度堅決、無從逃脫，最終配合受檢。員警於現場即聞其身上濃厚酒氣，經酒測數值已超過法定標準值，當場依違反《刑法》第185條之3公共危險及第135條妨害公務等罪嫌現行犯逮捕，移請高雄地方檢察署偵辦。

▲▼保時捷男酒駕昏睡路中！驚醒竟「衝撞警車」想逃　警強勢壓制逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲保時捷男酒駕「衝撞警車」想逃，警強勢壓制逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

高男除酒駕外，更是無照駕駛，警方依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第1款規定：「酒精濃度超過規定標準。」可處汽車駕駛人處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰、第21條第1項第1款規定:「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車。」可處新臺幣三萬六千元以上六萬元以下罰鍰，予以舉發，共計最高得處新台幣18萬元。

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