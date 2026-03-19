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台南市童軍教育發光　全國績優獎提報獲獎率逾9成

▲台南市童軍教育成果亮眼，全國績優獎項提報獲獎率逾9成。（記者林東良翻攝）

▲台南市童軍教育成果亮眼，全國績優獎項提報獲獎率逾9成。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

當學習不只在教室，而是在風裡、在服務裡、在人與人的連結之間，童軍教育的價值就會被看見，教育部國民及學前教育署日前公布「113-114年度推行童軍教育績優個人、學校暨傑出童軍表揚」名單，並於19日舉行頒獎典禮，台南市共14名個人與學校獲獎，提報獲獎率逾9成，表現亮眼。

台南市長黃偉哲表示，童軍教育以品格教育、服務學習與團隊合作為核心，透過戶外活動與公共服務培養學生責任感與行動力。在全國105個獲獎單位與個人中，台南市囊括14個名額，顯示在推動童軍教育服務、精進教學與活動發展上，均有具體成果，未來市府也將持續支持童軍教育深化與扎根。

教育局長鄭新輝指出，本次評選重點包括學校推動機制、師資培訓、課程品質及學生參與成果等面向，台南市能在多項指標中脫穎而出，代表童軍教育已在校園建立穩定且具延續性的發展模式，未來將持續爭取資源，支持各校推廣相關課程與活動。

台南市童軍會理事長楊智雄表示，此次獲獎是對學校、教師及學生長期投入童軍團務、訓練制度與服務行動的肯定，未來將持續強化童軍教育推廣，提升活動品質，讓學生在學習過程中實踐公民素養與品格價值。

教育局說明，本次「績優個人」獲獎者包括國立曾文高級家事商業職業學校校長洪思農、國立台南大學附屬高級中學教師李炫皞及國立南科國際實驗高級中學教師魏鈺珊等3人；「績優學校」則有國立台南大學附屬高級中學、國立南科國際實驗高級中學、台南市立南新國中、北區開元國小及大內區二溪國小等5校；「傑出童軍」則由6名學生獲獎，展現學習與服務並重的成果。

在這些名字背後，不只是獎狀與掌聲，而是一段段在野外紮營、在社區服務、在團隊中磨合的過程。童軍教育教的，從來不只是技能，而是一種面對世界的方式——穩穩站好，然後願意為別人多走一步。

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