　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」　提前分流盼降低壅塞與事故

﻿ ▲1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」　提前分流盼降低壅塞與事故。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

為緩解內湖科學園區長年塞車問題，台北市政府自今年 1 月起在堤頂大道與港墘路口試辦「彩色指引標線」。針對初期用路人反應資訊混亂、變換車道不及等意見，交工處近期啟動「2.0 版優化工程」，將彩色標線由虛線改為實線，並將導引範圍大幅延伸至瑞光路口，讓駕駛能在 200 公尺前就提前分流，減少路口交織風險。

▲台北市內湖區交通導引優化工程影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

  ▲▼ 北市府優化內科彩色導引標線，透過標線「虛改實」並大幅延伸導引範圍，助駕駛提前 200 公尺分流以緩解壅塞 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市內湖區交通導引優化工程影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

藍橘導引立意良善 初期「突襲式」設計引民怨

內科聯外交通要道「港墘路轉堤頂大道」每逢尖峰時段必塞，北市府參考日本、韓國經驗，於該路段劃設彩色導引標線：藍色導引往堤頂大道方向，橘色則導引上國道一號。

然而，試辦初期卻引來不少負評。台北市議員陳宥丞指出，雖然彩色標線在國外有科學根據，能幫助駕駛及早預判，但台北市首度落地時，標線多採「虛線」呈現，且缺乏前期預告，「路牌標誌往往突襲式出現，讓駕駛反應不及，反而造成資訊混亂。」

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

  ▲▼ 市議員陳宥丞指「彩色標線設計混亂、標示突襲」引民怨，促優化標誌與導引距離以落實分流美意 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市內湖區交通導引優化工程影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

標誌與標線同步優化

針對各界回饋，北市交通管制工程處近期完成重點優化。臺北市交通管制工程處工務科林佳睿科長表示，透過 CCTV 長期監測發現，原有的導引軌跡與實際行車動線仍有落差。

本次優化重點包括：

• 標誌優化： 將路口燈桿與門架上的導引牌面放大，明確標示各車道目的地，並將彩色導引與「科技執法」告示牌分開，避免駕駛因擔心違規而產生不必要的心理壓力。

• 標線延伸與「虛改實」： 原標線僅在停止線前約 150 公尺，現已延長至更上游的「變換車道決策點」（靠近瑞光路口）。此外，將原本易混淆的虛線改為實線，提供更明確的視覺導引，減少猶豫與擦撞風險。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

  ▲ 交工處同步優化內科路口，除明確標誌外，並將彩色標線「虛轉實」且大幅延伸，以提升用路人安全感。（圖／台北市政府提供、ETtoday整理）

用路人有感：提早預告是關鍵

經常往返內科的民眾石先生表示：「這邊車流量真的很大，優化後的彩色標示確實比以前清楚許多。」另一位吳小姐也認同顏色分流很直觀，「但更提前的預告非常重要，不要開到路口才看到顏色，能提早看到會更好。」

交工處強調，自 1 月試辦至今，路口車流交織狀況已有改善。未來將持續觀察優化後的事故率與交通流速，若成效良好，這套彩色導引系統不排除擴大應用至台北市其他易壅塞路口，打造更直覺、安全的用路環境。

▲台北市內湖區交通導引優化工程影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

  ▲ 臺北市交通管制工程處 工務科 林佳睿科長。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市內湖區交通導引優化工程影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

  ▲▼ 內科堤頂大道與港墘路口藍橘「彩色導引2.0」，標誌提前預告、引導線優化盼降低壅塞與事故 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市內湖區交通導引優化工程影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone更新後鍵盤狂漏字！蘋果回應
獨家／晚安小雞返台被逮原因曝！　涉2罪遭通緝
快訊／晚安小雞回台了！一下機秒被逮
快訊／全聯福袋頭獎「367萬保時捷」得主出爐　幸運名單一次看
蔡正元要進去關了　連發「送行照」露笑容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水逆結束　「4星座」運勢大復活！

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」　提前分流盼降低壅塞與事故

「春分」重新洗牌4生肖翻盤！屬豬貴人加持、第一名氣勢最強

3國高層留意「生命驟止」！命理師卜出空亡卦示警：科技鏈恐爆崩盤

全台15縣市明天停水！「最長10小時沒水用」時間區域一次看

人妻曝AA慘況「年收60萬零存款」　夫卻存百萬！網嘆：還生二寶

高鐵員工加薪「平均4.24%」4月生效　連5年調薪

月收租30萬 ！「前房東跑外送」原因跟老婆有關　網秒懂：是真的

主管嫌「上廁所太多次」被盯上！她怒提離職：月薪才31K超委屈

國光劇團翻轉經典！串聯3大包公案、從赤兔馬看三國

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

水逆結束　「4星座」運勢大復活！

1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」　提前分流盼降低壅塞與事故

「春分」重新洗牌4生肖翻盤！屬豬貴人加持、第一名氣勢最強

3國高層留意「生命驟止」！命理師卜出空亡卦示警：科技鏈恐爆崩盤

全台15縣市明天停水！「最長10小時沒水用」時間區域一次看

人妻曝AA慘況「年收60萬零存款」　夫卻存百萬！網嘆：還生二寶

高鐵員工加薪「平均4.24%」4月生效　連5年調薪

月收租30萬 ！「前房東跑外送」原因跟老婆有關　網秒懂：是真的

主管嫌「上廁所太多次」被盯上！她怒提離職：月薪才31K超委屈

國光劇團翻轉經典！串聯3大包公案、從赤兔馬看三國

一年一度開搶！Diptyque城市蠟燭11天限定登場、AVEDA純香蠟燭回歸

水逆結束　「4星座」運勢大復活！

樂天高調推「日本最強AI」還拿政府補助　遭揭是DeepSeek微調版

獨家／晚安小雞返台被逮原因曝！涉2罪遭通緝　估明中午後複訊

升遷輪不到你？心理師揭「2臉部地雷」運氣全毀：不是能力差

快訊／聯手壟斷敲竹槓　「拖吊蟑螂」崔姓首腦裁定30萬交保

Costco首間「獨立加油站」6月開幕　地點曝光

快訊／晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

快訊／全聯福袋頭獎「367萬保時捷」得主出爐　幸運名單一次看

基隆中山區市政說明會登場　謝國樑面對面傾聽民意拚建設

【超像未成年啦】42歲同事童顏娃娃臉！網：到底吃什麼長大？XD

生活熱門新聞

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

外交部改稱南韓「0傷害」！Cheap教2招：讓韓方氣到發抖

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

日本購物退稅「多做1舉動」店員更愛你！一票台人照做

全台15縣市明天停水！「最長10小時沒水用」時間區域一次看

谷月涵勸別買輝達！股民驚訊號來了「準備All in」

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉

2026最強轉運日來了！專家教168錢母旺整年

文組畢業「薪水卡在3萬」她想轉行！網給建議

千億大廠發重訊！

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

空亡卦再現！命理師點名半導體恐出事

更多熱門

相關新聞

鳥籠宅退燒！　北市購屋族主流「黃金坪數」曝光

鳥籠宅退燒！　北市購屋族主流「黃金坪數」曝光

房價高，家戶人口少，近年總價門檻低的小宅成為購屋主流，不過北市小宅交易顯示退燒跡象，交易占比下滑3.2%。觀察各行政區，占比降低最多是中正區，大幅減少逾10%。

花蓮2騎士車禍慘摔！1人1車噴進排水溝」

花蓮2騎士車禍慘摔！1人1車噴進排水溝」

北市動物之家寵物遺體「堆滿冷藏庫」！　飼主看了好難過

北市動物之家寵物遺體「堆滿冷藏庫」！　飼主看了好難過

即／台鐵台中港＝清水邊坡起火！列車改單線雙向行車

即／台鐵台中港＝清水邊坡起火！列車改單線雙向行車

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

關鍵字：

內湖台北市內科內湖科學園區堤頂大道港墘路瑞光路交通優化彩色導引標線道路安全分流措施標誌優化交通試辦台北市交通管制工程處交工處藍橘標線虛線轉實線提前預判視覺導引車道分流標線延伸塞車內科交通行車安全用路須知陳宥丞道路革新

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人相擁掉淚

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

不愛社交喜歡獨處星座

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面