﻿ ▲1月試辦持續優化！內科堤頂X港墘路口藍橘「彩色導引」 提前分流盼降低壅塞與事故。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

為緩解內湖科學園區長年塞車問題，台北市政府自今年 1 月起在堤頂大道與港墘路口試辦「彩色指引標線」。針對初期用路人反應資訊混亂、變換車道不及等意見，交工處近期啟動「2.0 版優化工程」，將彩色標線由虛線改為實線，並將導引範圍大幅延伸至瑞光路口，讓駕駛能在 200 公尺前就提前分流，減少路口交織風險。

▲▼ 北市府優化內科彩色導引標線，透過標線「虛改實」並大幅延伸導引範圍，助駕駛提前 200 公尺分流以緩解壅塞 。（圖／記者鄭遠龍攝）

藍橘導引立意良善 初期「突襲式」設計引民怨

內科聯外交通要道「港墘路轉堤頂大道」每逢尖峰時段必塞，北市府參考日本、韓國經驗，於該路段劃設彩色導引標線：藍色導引往堤頂大道方向，橘色則導引上國道一號。

然而，試辦初期卻引來不少負評。台北市議員陳宥丞指出，雖然彩色標線在國外有科學根據，能幫助駕駛及早預判，但台北市首度落地時，標線多採「虛線」呈現，且缺乏前期預告，「路牌標誌往往突襲式出現，讓駕駛反應不及，反而造成資訊混亂。」

▲▼ 市議員陳宥丞指「彩色標線設計混亂、標示突襲」引民怨，促優化標誌與導引距離以落實分流美意 。（圖／記者鄭遠龍攝）

標誌與標線同步優化

針對各界回饋，北市交通管制工程處近期完成重點優化。臺北市交通管制工程處工務科林佳睿科長表示，透過 CCTV 長期監測發現，原有的導引軌跡與實際行車動線仍有落差。

本次優化重點包括：

• 標誌優化： 將路口燈桿與門架上的導引牌面放大，明確標示各車道目的地，並將彩色導引與「科技執法」告示牌分開，避免駕駛因擔心違規而產生不必要的心理壓力。

• 標線延伸與「虛改實」： 原標線僅在停止線前約 150 公尺，現已延長至更上游的「變換車道決策點」（靠近瑞光路口）。此外，將原本易混淆的虛線改為實線，提供更明確的視覺導引，減少猶豫與擦撞風險。

▲ 交工處同步優化內科路口，除明確標誌外，並將彩色標線「虛轉實」且大幅延伸，以提升用路人安全感。（圖／台北市政府提供、ETtoday整理）

用路人有感：提早預告是關鍵

經常往返內科的民眾石先生表示：「這邊車流量真的很大，優化後的彩色標示確實比以前清楚許多。」另一位吳小姐也認同顏色分流很直觀，「但更提前的預告非常重要，不要開到路口才看到顏色，能提早看到會更好。」

交工處強調，自 1 月試辦至今，路口車流交織狀況已有改善。未來將持續觀察優化後的事故率與交通流速，若成效良好，這套彩色導引系統不排除擴大應用至台北市其他易壅塞路口，打造更直覺、安全的用路環境。

▲ 臺北市交通管制工程處 工務科 林佳睿科長。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 內科堤頂大道與港墘路口藍橘「彩色導引2.0」，標誌提前預告、引導線優化盼降低壅塞與事故 。（圖／記者鄭遠龍攝）