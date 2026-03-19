中常委提案開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　國民黨：考紀會已經在處理

▲藍委葉元之日前談到蕭敬嚴時更情緒激動嗆「無恥背骨仔」。（圖／翻攝自YouTube／新台派上線）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭藍委徐巧芯、葉元之猛烈砲轟他在去年大罷免期間對 黨內同志落井下石，頻上綠營政論節目搶曝光。國民黨5名中常委昨日在國民黨中常會提案，要求國民黨主席鄭麗文處理，不過國民黨文傳會主委尹乃菁會後轉述，鄭麗文認為，黨的考紀，不是黨主席一人的意志，考紀要回歸黨的機制來處理，但黨內仍持續砲聲隆隆。尹乃菁今（19日）下午受訪則說，考紀會已經在處理這些案件，會做出明快的處理

尹乃菁今日出席國民黨中央與藍委餐敘後受訪表示，昨天鄭麗文在中常會已經做很明確的指示，有關違反黨紀規則的處理，並不會因人設事，也不會因主席一人好惡做決定，國民黨是要朝民主政黨方向走，因此不會有人罵黨主席就被重重開鍘，也不會因吹捧黨主席，就會將其輕輕放過。

尹乃菁也說明，因為黨中央也收到包括黨團、特別委員、中常委、地方黨員的檢舉，依照過去程序，會從新北市黨部報案上來，考紀會再處理，但以免對選舉有傷害，因此考紀會已經在處理這些案件，會做出明快的處理，希望初選同志競爭時別黨內互打，違反黨紀黨章都會盡速處理。

尹乃菁認為，黨內互打其實是在削弱國民黨戰力，而黨中央該做的事情會盡速去做，也就是違反黨紀、黨章都會盡快處理。