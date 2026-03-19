華勒沙：事實已證明共產主義在中國不可行　台灣為世界提供良好典範

▲華勒沙（右二）、華勒沙基金會主席Bogdan WAŁĘSA（左一）、外交部政務次長兼外交學院院長吳志中（左二）及外交學院副院長黎倩儀（右一）於學院大廳國旗前合影。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

波蘭前總統華勒沙（H.E. Lech WAŁĘSA）近日訪台，外交部外交及國際事務學院18日也特別邀請華勒沙來院與第59期新進外交領事學員進行座談。華勒沙指出，事實已證明共產主義在中國不可行，而台灣在政治與經濟上的優異表現，正為全世界提供良好的典範。

外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中致詞表示，個人學生時期就非常敬佩華勒沙勇於挺身捍衛民主人權，本次格外榮幸能在外交學院親自接待，並期盼新進學員能傳承華勒沙為世界建立美好新秩序的信念。

華勒沙親切與學員分享推翻共產主義的重要性與必要性，說明自身以自由與法治推翻共產主義，形成蘇聯與美國二元對立的局面，然而當今這些舊秩序面臨瓶頸，我們必須繼續秉持自由與法治的精神，加上以和平為手段，來面對國際現勢的挑戰並建立新秩序。

華勒沙另強調，事實已證明共產主義在中國不可行，而台灣在政治與經濟上的優異表現，正為全世界提供良好的典範。

針對學員詢及轉型正義、資本主義與共產主義優劣比較及其人生哲學等問題，華勒沙均逐一回復，並開心表示此次來到外交學院就是希望與年輕外交官交流，瞭解大家對國際局勢的各種想法，期盼本日座談能提供學員不同視角，以更開闊的思維面對外交上的挑戰。

外交部指出，華勒沙的演講在熱烈掌聲中結束，其言教與身教也在本次交流互動中讓學員體會世人對抗威權主義的民主典範並留下深刻的影響。