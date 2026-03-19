30位準森林療癒師成軍　高屏成果發表推「森林處方箋」

▲林保署攜手屏科大培訓30位準森林療癒師。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署攜手屏科大培育森林療癒人才，30位準森林療癒師完成訓練正式進入實習階段，並於林後四林平地森林園區舉辦成果發表會。未來將推出「春季森林處方箋」體驗活動，帶領民眾走入森林，透過五感體驗與自然互動，促進身心健康，展現森林療癒在地實踐成果。

本次培訓計畫由屏科大森林系羅凱安副教授與屏東分署共同合作推動，從森林療癒理論、森林生態、森林法到心理健康、戶外急救等，從課程到帶領實務，逐步建構高屏地區森林療癒專業人才體系。參與培訓的30位準森林療癒師背景多元，包含國家森林志工、專業解說員、環境教育人員、原住民社區工作者、社工師、心理師、休閒農場經營者、教師及退休人士，透過屏科大專業師資與「林業保育署森林療癒師認證課程」系統的扎實訓練，帶領學員逐步把森林生態知識、五感體驗設計與森林靜心與呼吸練習等60學分核心課程、15學分實體活動課程、2次隨隊實習、3次帶隊實習，最終取得森林療癒師的認證。

成果發表會也安排準療癒師分享學習歷程、介紹高屏森林療癒場域特色，並進行實地體驗示範，呈現森林療癒從理念走向實踐的完整成果。而30位準森林療癒師也將於3月23日至27日分赴林後四林平地森林園區、雙流國家森林遊樂區及墾丁國家森林遊樂區進行帶隊實習，透過森林漫步、呼吸練習、五感覺察、溪流濯足、竹杖同行及種下心樹等活動，引導民眾與森林建立更深刻的連結，體驗自然對情緒舒緩與健康促進的正向效益。

屏東分署表示，未來也將持續結合屏科大的森林專業，推動地方創生與社會實踐能量，使森林療癒從國家森林遊樂區延伸至社區與原鄉部落，讓森林不只是生態教育場域，更成為支持全民健康、帶動地方永續發展的重要力量。此次成果不僅展現屏科大森林系在森林資源專業、健康促進應用與實務人才培育上的深厚實力，也象徵屏科大以專業知識回應社會需求、結合在地場域推動永續行動的