幕後／澎湖縣長換將？賴清德閉門沙盤推演　陳光復妻欲代夫出征

▲澎湖縣長陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）



記者杜冠霖／台北報導

澎湖縣長陳光復農曆大年初一跑行程時不慎跌倒，頭部重創昏迷，目前仍在接受治療，但已獲提名的陳光復是否繼續參選連任也出現變數。民進黨主席賴清德昨邀集澎湖黨公職到黨部閉門座談，一度傳出「換將」傳言，不過陳妻吳淑瑾昨晚卻在陳光復臉書發文「參選到底」，使澎湖選情撲朔迷離。而據了解，昨賴清德於會中僅向與會者解釋陳光復病況並聽取意見，黨部主委顏家康也轉達家屬意見，會中尚未正式拍板換將。

陳光復自大年初一跌倒昏迷，一度失去呼吸心跳，目前病情趨穩並轉入普通病房，但仍未清醒，由於距離年底大選時間越發逼近，也引發民進黨內是否陣前換將的討論。

賴清德昨邀集澎湖黨公職到黨部沙盤推演，一度傳出會中拍板換將，改徵召馬公市長黃健忠上陣。但據了解，賴清德於會中僅向與會者解釋陳光復病況、聽取黨公職意見，當然也討論換將可能性，但結論達成共識給陳光復更多休養空間與時間，並未拍板換將。會中，黨部主委顏家康也轉達家屬意見，包含家屬希望能到五月再評估做出決定、陳妻吳淑瑾也有意代夫出征。

不過為防患未然，黨部仍盤點可能接替人選，除吳淑瑾外，早早宣布不再連任立委的楊曜、楊曜辦公室主任陳俊廷、黃健忠、澎湖水產職業學校校長顏嘉禾，以及澎湖縣文化局長陳鈺雲都是可能人選。

對於吳淑瑾，地方人士坦言，黨內沒有人希望陳光復會發生這個意外，但是發生都發生了，也希望他們能理解，何況民進黨長期以來，確實沒有代夫出征的傳統。據了解，陳光復出狀況第一時間，黨內就有人先探詢楊曜意見，甚至暗示說可能要他承擔，但楊曜態度一直相當強硬，這屆立委當完後就沒有要參與政治了，他也沒有參與昨天的會議。

屬於正國會系統的黃健忠在基層有一定實力，但黃現階段規劃市長選舉，若越級挑戰也牽動馬公市長選戰布局，還有待討論；與陳光復同屬湧言會派系的文化局長陳鈺雲也有呼聲；顏嘉禾則是政治世家出身，一路走來多擔任教職，形象清新，胞兄顏嘉弘擔任馬公市城隍廟董事長，若有組織盤協助，顏嘉禾也有望成為黑馬。

然而，陣前換將必定影響選情，不僅綠營憂心，藍營也評估澎湖會是最有機會綠地變藍天的地方。地方人士坦言，民進黨澎湖票倉在湖西鄉，而國民黨這次徵召當過湖西鄉鄉長的陳振中，直指綠營票倉，確實危機很大，如果現在還有更多耳語或是遲遲無法確定人選，很有可能在澎湖失去執政。