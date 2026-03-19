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小小消防員出動！南消開放體驗　防火觀念從小扎根

▲台南市消防局南門分隊舉辦幼童參訪活動，小朋友體驗消防員裝備。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局南門分隊舉辦幼童參訪活動，小朋友體驗消防員裝備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防衣穿上身的那一刻，孩子眼裡閃著光，也悄悄記住了「安全」的重量，台南市消防局第七大隊南門分隊19日舉辦澤仁幼稚園參訪體驗活動，透過實地互動與操作，讓幼童近距離認識消防工作，同時將防火防災觀念深植心中。

活動由消防人員親自帶領，介紹消防車設備與各式救災器材，並安排小朋友體驗消防員出勤裝備與情境，讓孩子理解消防人員日常的辛勞與任務。過程中也結合幼兒園老師教學，透過有獎徵答提高參與感，現場氣氛熱絡，還發放由企業捐贈的消防主題桌遊，讓學習延伸至日常生活。

▲台南市消防局南門分隊舉辦幼童參訪活動，小朋友體驗消防員裝備。（記者林東良翻攝，下同）

現場體驗內容豐富，包括消防車介紹、小小消防衣穿戴、消防車射水操作以及緩降機體驗等。消防人員同時教導孩子發生災害時如何通知大人、火場逃生姿勢、住宅用火災警報器的重要性，以及地震「趴下、掩護、穩住」等基本觀念。孩子們在遊戲與學習交織的過程中，玩得開心，也學得扎實。

▲台南市消防局南門分隊舉辦幼童參訪活動，小朋友體驗消防員裝備。（記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，現今幼童學習多元且接受度高，希望透過實際體驗，讓孩子了解消防工作的內容，也能將學到的防火防災知識帶回家庭，形成正向影響。他也提醒，近期天氣忽冷忽熱，民眾使用暖爐與電熱毯等高耗能電器時，應留意用電安全，落實「五不一沒有」原則，並注意熱水器通風狀況，避免一氧化碳中毒等意外。

消防局長楊宗林指出，在市長黃偉哲支持下，消防局持續透過各類宣導活動，提高住宅用火災警報器設置率，並呼籲民眾定期檢查臥室、客廳與廚房等高用電區域，降低電氣火災風險，強化居家安全防護。

▲台南市消防局南門分隊舉辦幼童參訪活動，小朋友體驗消防員裝備。（記者林東良翻攝，下同）
一場體驗，像一粒種子。當孩子記得彎腰低姿逃生、記得提醒家人檢查電器，那些看似簡單的動作，其實正在慢慢守住一個家的平安。

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