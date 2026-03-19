全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

▲交通部司長胡迪琦證實將對運輸業進行隨機尿液篩檢，防止毒駕上路的情況發生。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



記者張君豪／台北報導



刑事局統計全台毒駕犯罪件數：從去年底到今年2月、短短3個月期間達3230件，加上毒駕引發重大傷亡事故，內政部長劉世芳19日到刑事局主持防治毒駕跨部會記者會。其中交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，毒駕已對交通安全與社會造成實質衝擊，「因為毒駕而造成家庭的破碎，或者是人員的殞落」，交通部將針對運輸業推行採尿驗毒管理制度，採不定期機動抽驗「每年每個駕駛都要被抽到一次」。



毒駕風險評估：危險性不低於酒駕

胡迪琦指出，毒品會直接影響駕駛人的判斷力、專注力及反應時間，其危險性「不低於酒駕」，毒駕發生事故，會造成嚴重傷害。交通部與內政部、法務部已持續協作，從法制與執法兩端同步強化毒駕防制機制。



現行法制措施：刑責優先與行政裁罰並行

在現行制度方面，胡迪琦指出：毒駕行為若同時違反刑法與《道路交通管理處罰條例》，將優先依刑法處罰，以提高法律嚇阻力。近年已多次修正相關法規，包括提高罰鍰、取消累計上限、沒入車輛、吊扣或吊銷駕照，並可公布違規駕駛人姓名與照片。若屬累犯且造成他人傷亡，則終身不得再考領駕照。





修法研議方向：預防性羈押與加重處罰

胡迪琦表示，除既有規範外，政府也正研議進一步強化措施，包括配合跨部會方向，討論將毒駕累犯與肇事者納入預防性羈押條件、加重拒測罰則、提高刑事責任，以及評估連帶責任等制度設計。她指出，交通部對相關修法方向「都非常支持」，若涉及道交條例調整，將配合儘速研議。



執法工具強化：毒品快篩納入現場取締

在執法工具方面，胡迪琦提到，目前已將毒品快篩納入執法程序，並配合行政院相關規範修正，強化現場檢測與取締機制，期望降低毒駕發生機率，政府將持續透過執法、科技與制度三方面並進，提升整體防制能力。



運輸業管理：全面抽檢機制降低風險

在場有媒體詢問，關於政府對運輸行業的駕駛毒駕管理機制，胡迪琦說：目前公路運輸業駕駛人已建立毒品防制制度，採取不定期尿液抽檢方式，「每一年每一個人都要被抽到一次」，並須將檢測結果報主管機關備查。由於抽檢時間不固定，駕駛人無法預期何時受檢，因此需隨時維持合格狀態。



制度成效觀察：運輸業毒駕已顯著下降

胡迪琦指出，在該機制下，運輸業毒駕情形已大幅降低，「目前大概毒駕的行為已經幾乎沒有」，僅過去零星出現個案，且多已依規定停止駕駛職務。另有部分案例經複檢確認為一般藥物影響，並非毒品使用。胡補充，不同運輸業者因規模與排班制度差異，抽檢頻率可能採每月或每季進行，但原則上均須確保年度全員檢測覆蓋。透過此一制度，使駕駛人「每天都有可能被抽到」，進而提高自律與風險意識。



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