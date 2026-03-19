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社會 社會焦點 保障人權

全台毒駕案3個月3千餘件　交通部推運輸業全面隨機尿篩

▲交通部司長胡迪琦證實將對運輸業進行隨機尿液篩檢防止毒駕上路的情況發生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲交通部司長胡迪琦證實將對運輸業進行隨機尿液篩檢，防止毒駕上路的情況發生。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局統計全台毒駕犯罪件數：從去年底到今年2月、短短3個月期間達3230件，加上毒駕引發重大傷亡事故，內政部長劉世芳19日到刑事局主持防治毒駕跨部會記者會。其中交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，毒駕已對交通安全與社會造成實質衝擊，「因為毒駕而造成家庭的破碎，或者是人員的殞落」，交通部將針對運輸業推行採尿驗毒管理制度，採不定期機動抽驗「每年每個駕駛都要被抽到一次」。

毒駕風險評估：危險性不低於酒駕
胡迪琦指出，毒品會直接影響駕駛人的判斷力、專注力及反應時間，其危險性「不低於酒駕」，毒駕發生事故，會造成嚴重傷害。交通部與內政部、法務部已持續協作，從法制與執法兩端同步強化毒駕防制機制。

現行法制措施：刑責優先與行政裁罰並行
在現行制度方面，胡迪琦指出：毒駕行為若同時違反刑法與《道路交通管理處罰條例》，將優先依刑法處罰，以提高法律嚇阻力。近年已多次修正相關法規，包括提高罰鍰、取消累計上限、沒入車輛、吊扣或吊銷駕照，並可公布違規駕駛人姓名與照片。若屬累犯且造成他人傷亡，則終身不得再考領駕照。

▲交通部司長胡迪琦證實將對運輸業進行隨機尿液篩檢防止毒駕上路的情況發生。（圖／記者張君豪翻攝）

修法研議方向：預防性羈押與加重處罰
胡迪琦表示，除既有規範外，政府也正研議進一步強化措施，包括配合跨部會方向，討論將毒駕累犯與肇事者納入預防性羈押條件、加重拒測罰則、提高刑事責任，以及評估連帶責任等制度設計。她指出，交通部對相關修法方向「都非常支持」，若涉及道交條例調整，將配合儘速研議。

執法工具強化：毒品快篩納入現場取締
在執法工具方面，胡迪琦提到，目前已將毒品快篩納入執法程序，並配合行政院相關規範修正，強化現場檢測與取締機制，期望降低毒駕發生機率，政府將持續透過執法、科技與制度三方面並進，提升整體防制能力。

運輸業管理：全面抽檢機制降低風險
在場有媒體詢問，關於政府對運輸行業的駕駛毒駕管理機制，胡迪琦說：目前公路運輸業駕駛人已建立毒品防制制度，採取不定期尿液抽檢方式，「每一年每一個人都要被抽到一次」，並須將檢測結果報主管機關備查。由於抽檢時間不固定，駕駛人無法預期何時受檢，因此需隨時維持合格狀態。

 制度成效觀察：運輸業毒駕已顯著下降
胡迪琦指出，在該機制下，運輸業毒駕情形已大幅降低，「目前大概毒駕的行為已經幾乎沒有」，僅過去零星出現個案，且多已依規定停止駕駛職務。另有部分案例經複檢確認為一般藥物影響，並非毒品使用。胡補充，不同運輸業者因規模與排班制度差異，抽檢頻率可能採每月或每季進行，但原則上均須確保年度全員檢測覆蓋。透過此一制度，使駕駛人「每天都有可能被抽到」，進而提高自律與風險意識。
 

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