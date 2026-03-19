快訊／83歲翁詭異墜坡亡「兒買農藥遭收押」　解剖結果出爐

▲83歲老翁跌落邊坡，救起已經沒有呼吸心跳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

台中一對邱姓父子日前被通報失蹤協尋，不料父子16日被人發現出現在高雄燕巢，其中83歲老父墜落山坡送醫不治，同行的54歲兒子則意識不清，檢警初步相驗未從死者外觀發現明確死因，兒子則被移送地檢署後因涉嫌加工自殺罪嫌被法院羈押。檢方今（19）日上午解剖複驗，結果發現死者喉嚨、胃部有農藥殘留，頭部、身體有外傷，但並非致命傷，詳細死亡原因仍以法醫研究所鑑定書為准。

這起案件是15日晚間9時30分許由台中通報失蹤，失蹤的2人為邱姓父子，警方追查後透過定位發現，2人疑似出現在高雄市燕巢區，隨即通報高雄警方協助搜尋。直到16日凌晨0時10分左右，員警趕往燕巢區車林巷一帶，先在現場發現機車，接著又在路旁找到54歲兒子，但他當時意識不清，送醫後向警方表示，同行的83歲父親則在邊坡下方。

▲邱姓老翁在燕巢詭異墜坡亡，檢方今日解剖複驗，邱翁女兒（戴帽者）現身殯儀館 。（圖／記者吳世龍攝）

警消獲報後立即展開搜救，並出動吊掛作業，將跌落邊坡的父親救起送醫，但人最後仍因傷重不治，由於整起案情發展離奇，兒子當時意識狀況不佳，加上現場查獲除草劑及安眠藥空罐，警方不敢大意，立即報請檢察官指揮偵辦。

檢察官16日上午會同法醫進行相驗，初步相驗結果顯示，死者外觀傷勢並無法直接判定致死原因，檢方今日解剖複驗採檢體確認死者的死因，結果發現死者喉嚨、胃部有農藥殘留，頭部、身體有外傷，但並非致命傷，詳細死亡原因仍以法醫研究所鑑定書為准。

邱姓兒子的部分則尚待向醫院調病歷，始能了解是否有吃安眠藥及農藥。

此外，檢警也掌握邱姓兒子在案發前一天曾去購買農藥，邱男對於買農藥的動機和原因交代不清，此一關鍵讓檢察官認定邱男涉犯刑法第275條第2項之幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。