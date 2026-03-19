民宅遭破門偷走1萬3千元　屏東警全面追查

▲屏東市公民街住宅竊盜案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一處民宅18日發生竊盜案，竊賊破壞門鎖闖入行竊，屋內財物損失約1萬3千元，警方獲報後立即展開偵辦，除進行現場採證外，也同步調閱周邊監視器影像追查嫌犯行蹤，並針對部分監視器故障情形說明，強調已掌握關鍵畫面，積極偵辦。

屏東警分局接獲報案後，立即派員到場處理，並由鑑識人員進行現場採證，蒐集相關犯罪跡證，目前已擴大調閱案發地點周邊監視器影像，並針對可疑人車進行過濾分析，持續追查犯嫌行蹤。

對於外界關心的監視器影像問題，警方說明，已鎖定具關鍵影像的周邊位置，並聯繫相關人員協助調閱，同時加強訪查鄰里，以釐清案發經過。

警方強調，受理本案後，已依程序完成跡證採集並送驗，並採取「鑑識與影像並行」方式偵辦，力求儘速鎖定犯嫌到案。另查巷內部分民間監視器確有故障情形，但里長設置的監視系統仍正常運作，警方已調閱相關影像協助釐清案情。

此外，對於員警受理報案時說明未盡周全，造成民眾誤解，分局表示已檢討改進，並要求同仁以同理心提升服務品質。警方強調，將持續強化巡邏勤務，並呼籲民眾外出時務必留意門窗安全，如發現可疑人車應即時通報，共同維護社會治安。