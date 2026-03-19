詐團扮「老闆+客戶」會計險匯1400萬　烏日警及時阻詐

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區1名女會計誤信詐團1人飾2角的陷阱，先是「假廠商」謊稱已取得老闆同意支付貨款44萬美金（約台幣1400萬），隨後「假老闆」下令要求臨櫃匯到指定帳戶，還好銀行有34年金融資歷的襄理及時察覺，匯款金額遠超過該客戶平日的交易額度，隨即關懷提問並通報警方，最後順利擋下這筆高額詐騙案。

▲▼烏日警分局大肚分駐所所長陳名臻（左一）阻詐1400萬元，金額史上最高。（圖／警方提供）

女會計日前誤信詐騙集團詭計，對方假冒國外廠商透過LINE聯繫，並邀請會計人員加入一個包含「老闆、會計、廠商」在內的群組，群組中，詐團「1人分飾2角」，先要求女會計匯14萬美金，隔天再要求匯30萬美金，2筆折合台幣約1400萬元。

資深襄理研判會計人員疑似遭詐，立即通報烏日警分局大肚分駐所所長陳名臻到場協助。在警銀聯手勸說下，會計人員當場撥打越洋電話給人在國外的老闆求證，這才驚覺老闆根本未指示匯款。會計人員事後驚魂未定，直呼若非襄理與警方及時攔阻，公司將蒙受巨大損失。

烏日警分局長謝博賢為表彰襄理的義舉，前往台中銀行大肚分行頒發禮品致謝，感謝協理對防詐工作的力挺，提供朝會或月會時段讓所長向所屬行員宣導防詐宣導，透過案例分析、實際攔阻案例分享及最新詐騙手法解說，強化行員的關懷提問及識詐能力。