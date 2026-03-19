愛買引進「青森米、山藥、蘋果」滿額現折　3分店限時免費試吃

▲愛買量販拼轉型，成為「好吃的量販」，近來也與青森農產合作。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

量販通路競爭，愛買積極調整營運策略，強化成為「好吃的量販」，今（19）日宣布與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」合作，首波青森蘋果商品單季已創下8位數營收，隨後由青森山藥、青天霹靂米接力上架，更在3月21日至3月22日，於板橋南雅店、桃園店、台中復興店舉辦限時試吃活動。

▲愛買量販引進青森農產。（圖／記者林育綾攝）

●拼轉型「好吃的量販」

愛買量販營運長姚偉昱表示，量販店的定位正在改變，不只是讓消費者單純來買缺的東西，還要提供「來遊逛的理由」。而愛買強調成為「好吃」的量販，核心就是把「吃」做到更好吃，包括提升蔬果新鮮度，還強化熟食、烘焙商品，同時導入健康飲食概念，目前與亞東醫院合作推動健康餐食，獲得國民健康署「健康飲食實踐獎」通路組金牌。

在商品策略上，愛買觀察到消費者對「日本農產」接受度高，此次與「JA全農青森」合作，導入青森蘋果、蘋果汁、山藥與青森米等商品。

▲愛買量販與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」合作，引進青森農產。（圖／記者林育綾攝）

姚偉昱指出，青森蘋果、蘋果汁單季銷售已達8位數，隨產季進入尾聲，將由山藥與青森米接力，持續深化台日農產合作，讓消費者一年四季都能品嚐產地直送的風味。

●青森農產優惠、滿額現折

除了商品引進，愛買也同步推出多項活動帶動買氣，包括即日起至3月24日於南雅店限量販售「青森蘋果卡士達奶油千層塔」，單顆59元；並結合日本象印電子鍋，主打「日本米搭配日本製電子鍋」的飲食體驗。

▲愛買青森蘋果、山藥、青森米，皆有滿額現折。（圖／記者林育綾攝）

此外，針對APP會員推出限時折扣，包括青森米「滿320元折50元」、青森蘋果與山藥「滿500元折30元」，以及指定象印電子鍋現折1,000元等優惠。

同時，愛買也推出滿額贈活動，3月18日至3月24日期間，購買指定青森農產單筆滿699元，即可獲得限量聯名小燈箱。

▲愛買3間店將有青森農產限時試吃。（圖／記者林育綾攝）



● 青森農產限時試吃

3月21日至3月22日期間，也將在板橋南雅店、桃園店、台中復興店，舉辦「青森農產限時試吃」活動（活動時間依分店現場公告為準），強化消費者體驗。

●營運策略「體質調整」、擴大網購

在整體營運方面，姚偉昱指出，去年接手後進行體質調整，全年仍小幅虧損，但今年前兩個月已轉為小幅獲利，全年目標為轉虧為盈。目前全台13家門市營運穩定，整體營收維持在百億元以上。

▲愛買量販營運長姚偉昱（右）分享營運策略。（圖／業者提供）

此外，電商通路也成為愛買的突圍關鍵，姚偉昱表示，若將網購視為門市，營收已是愛買最大店。策略上不自建大型平台，而是選擇與「蝦皮」等平台合作，擴大觸及，近年年增率達17%至18%，以冷凍食品表現亮眼，像是冷凍年菜創下千萬元等級銷售。

愛買也不排除跟同集團「City’Super」合作，共同採購，或由愛買生產烘焙產品、結合City’Super品牌銷售。同時觀察到消費者對日系商品接受度高，也持續引進日本冰品、沙拉等特色商品，提升商品吸引力。

今年重點不在於追求高成長，而是透過商品結構優化與毛利提升，建立穩定獲利體質，並透過「好吃」與差異化商品策略，在量販市場中找到新的定位。

★家樂福

家樂福近來也引進「日本青森農產」，攜手JA全農青森及JA青連合作，引進多款當地代表性商品，包括青森蘋果、山藥及頂級米種「青天霹靂米」，主打從產地直送餐桌的進口農產選擇。

▲家樂福引進日本青森農產。（圖／業者提供）

在水果方面，以青森蘋果為最大亮點，青森縣蘋果年產量最高達45萬噸，占全日本近6成。其中「蜜富士」口感脆甜多汁、「王林」則以香氣濃郁、甜度高著稱，此次家樂福推出日本青森縣蜜富士蘋果、王林蘋果，皆為「3入裝126元」。

▲家樂福也引進號稱「白色黃金」的青森山藥。（圖／業者提供）

除了蘋果，家樂福也引進號稱「白色黃金」的青森山藥，主打質地黏稠柔軟、口感清爽，料理用途多元，此次空運引進L規格山藥，每條約600克、售價199元。

▲「青天霹靂米」此次推出多種規格優惠。（圖／業者提供）



米食部分，主打日本東北人氣米種「青天霹靂米」，取名自「藍天中閃現的霹靂」，意指令人驚艷的美味，連續多年獲得日本A級認證，特色為米粒碩大、口感Q彈，帶有自然甘甜。此次推出多種規格優惠，包括2公斤每包699元、1公斤399元，以及450克199元，皆為指定多件優惠組合。