「陪你一起 彼此療癒」　竹市毒防中心辦理免費團體課程

▲課程自1月至12月持續推動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為推動社會安全網絡，落實市長高虹安「健康安心」施政理念，新竹市政府毒品危害防制中心於今(115)年度規劃辦理15場「陪你一起 彼此療癒」藥癮支持團體課程。課程自1月至12月持續推動，每3週辦理1次，每月至少1場，並於週六或週日擇日舉行，每次為3小時。參與對象涵蓋藥癮者家屬、同居人等共同生活者，透過定期團體支持，陪伴藥癮者穩定生活步調，逐步累積復原能量。

高虹安表示，戒癮是一段持續變化的歷程，而「成癮」亦屬慢性且易復發的腦部疾病，需透過專業心理支持與多元治療逐步修復。為強化以家庭為中心的支持系統並關注整體身心健康，除藥癮者本身外，陪伴其共同生活的親友亦同樣需要被支持與療癒。因此，今年度「陪你一起 彼此療癒」團體課程，除持續服務藥癮者外，也擴大邀請家屬、同居人等共同生活者參與，讓復原之路有陪伴同行，使「生活」不再孤單。

衛生局長陳厚全表示，藥癮支持團體課程之帶領者皆具備藥癮處遇及矯正機關實務經驗，能即時回應成員需求，並提供多元觀點與專業引導。課程內容結合纏繞畫與數織等元素，強化左右腦運用能力，並透過衍紙藝術體驗及多元手作活動，提升專注力、穩定情緒並增進自我連結。期盼藉由團體成員間的相互支持與藝術治療，除協助藥癮者逐步修復腦部功能外，也讓親友更理解其受藥物影響之歷程，進而共同建立穩固的社會支持網絡，陪伴其走出陰霾。

衛生局案例分享，團體成員小豪（化名）年逾40歲，退伍後接觸毒品，用藥歷程長達十餘年，從原以為能自我控制，最終卻逐漸失控，情緒也在藥物影響下被放大，陷入低潮與迷惘。後經毒品危害防制中心個案管理員介入關懷，提醒其人生仍握有選擇權，小豪開始參與支持團體，在彼此分享與傾聽中，重新看見自我價值與責任。他表示，毒防中心不僅是協助戒癮的專業單位，更是一個願意以「普通人」看待他的地方，讓他在被尊重與信任中逐步找回生活主導權，成為持續改變的重要力量。

新竹市毒防中心表示，「戒癮」並非僅靠個人意志即可達成，除積極接受專業治療外，更需要來自家庭與社會的理解、接納與支持。毒防中心透過家庭訪視、電話關懷及資源轉介等多元服務，協助藥癮者及其家人建立穩固的支持網絡，陪伴其一步步走回穩定生活。另提醒民眾，若有藥物濫用相關諮詢需求，歡迎撥打24小時免付費毒防中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），由專人提供即時協助與支持。

新竹市毒防中心補充，「陪你一起 彼此療癒」支持團體課程以多元視角引導成員分享生活中的困境與挑戰，並以「陪伴」與「修復」為核心，陪伴參與者逐步走過人生各個關卡。課程於新竹市衛生社福大樓12樓辦理，下一場次將於3月29日開課，活動全程免費，名額有限。相關課程資訊及報名方式，歡迎撥打衛生局專線03-5355361，由專人提供服務。