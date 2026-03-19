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攻打伊朗後美債飆破39兆美元大關　期中選舉前可能到驚人的40兆美元

▲▼2月28日，美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」（DDG 81）發射戰斧陸攻飛彈（TLAM）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」（DDG 81）發射戰斧陸攻飛彈（TLAM）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

美國、以色列對伊朗開戰僅短短數週，美國國債今天已突破創紀錄的39兆美元。美聯社報導，這個前所未有的數字凸顯出總統川普政府各項優先政策之間的競爭，包括通過大規模稅法、增加國防開支和移民執法，到削減債務本身，而削減債務是川普競選及擔任總統時都曾承諾要做到的。

美國國會稽核處（Government Accountability Office）概述政府債務上升對美國民眾的部分影響，包括房貸和車貸等借貸成本更高、企業可用於投資的資金減少導致薪資降低，以及商品和服務價格更昂貴。

主張平衡預算的倡議人士也警告，借貸更多、支付更多利息的長期趨勢，將迫使美國民眾在未來面臨更艱難的財務權衡。

為提升大眾對美國長期財政挑戰認識而成立的非營利組織「皮特森基金會」（Peter G. Peterson Foundation）的主席兼執行長皮特森（Michael Peterson）透過聲明表示：「我們必須認識到這種驚人的增長速度，以及我們正在加諸於下一代的沉重財政負擔。」

▲▼伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。（圖／VCG）

▲伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。（圖／VCG）

成本上升的趨勢同樣令人擔憂。在共和黨與民主黨籍總統任內，聯邦債務皆大幅飆升，近期則因戰爭、大規模疫情支出和減稅而加劇。

美國國債在5個月前才達到38兆美元，而在那之前的兩個月則為37兆美元。

皮特森指出：「以目前的增長速度，在今年秋季的選舉前，我們的國債將達到驚人的40兆美元。以如此快的速度一兆又一兆地借貸，卻沒有任何計畫，正是不具永續性的典型表現。」

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）15日估計，伊朗戰爭迄今已使美國花費超過120億美元。目前尚不清楚戰爭何時會結束。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則指出，在川普重返執政的第一年，聯邦赤字有所下降。

根據美國財政部財政數據網站，2025財政年度的政府總支出為7.01兆美元，總收入為5.23兆美元，赤字為1.78兆美元，較前一財政年度減少410億美元。

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