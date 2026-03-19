盧秀燕不挺「3800億＋N」軍購　國民黨：「加N」屬彈性的部分

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕不挺「3800億＋N」軍購　國民黨：「加N」屬於彈性的部分

▲▼國民黨文傳會副主委尹乃菁出席藍白共同願景發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲文傳會主委尹乃菁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕17日於訪美期間拋出「不要輕忽戰爭發生的可能性」，勿恃敵不來，子弟兵、國民黨立委黃健豪昨日直言，盧秀燕並不屬意「3800億+N」版軍購案，比較傾向「8100億」軍購版本，且盧此行就是希望消除外界對國民黨「疑美、親中」的疑慮。而國民黨立院黨團今（19日）邀請黨主席鄭麗文率黨務主管，與立院國民黨黨團分組餐敘；文傳會主委尹乃菁會後受訪對軍購議題說明，「加N」屬於彈性的部分。

今早國民黨桃園市議員凌濤稍早直言，今年選舉「穩健治理」的議題一定是優於「兩岸議題」，也應該成為國民黨的主旋律。尹乃菁說，下周立法院會開始審軍購特別條例草案，盧秀燕在華府訪問目前為止看到的都是亮點，都是成功的。盧秀燕是台灣大家很重視的政治明星，顯然也是國際很重視的政治明星。盧秀燕不但是在國民黨內，台灣民眾也對她有非常高的期待，盧秀燕在訪美期間，對於我方對美、對中國大陸、對日本的政策發表看法，代表準備要做更大的承擔。

尹乃菁指出，盧秀燕對軍購議題表達關切，這是一件好事。至於大家提到預算規模是8100億，或是國民黨的「3800億加N」，剛才藍委林沛祥也清楚說明，8100億這樣的說法其實是被斷章取義。

尹乃菁說，國民黨提出的版本「3800億加N」，就是有效、合理的軍購，且符合我方兵力整建計畫下的最適安排，而「加N」屬於彈性的部分。在循序推動的情形之下，對於軍購特別條例草案未來在立法院的進展，保持非常樂觀的期待。只要國防部務實地提供所有我方要採購項目的細節，有新的發價單來，該怎麼做就怎麼做。
 

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