支付平台「台灣里」人頭商店狂刷詐銀行14億　鈔票地毯畫面曝

▲▼雄檢偵辦台灣里涉嫌洗錢案，查扣大批現金和黃金。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署偵辦老牌支付平台「台灣里」公司洗錢案，揭開一套結合搜尋引擎操作與信用卡漏洞的吸金手法，檢方查出主嫌黃柏菖等人竟利用SEO（搜尋引擎優化）技術，把「快速借錢」等關鍵字廣告推上搜尋首頁，專門鎖定急需現金、信用不佳的民眾下手，短短2年狂刷6萬多筆交易，坑殺41家銀行，詐得高達14億餘元，今（19）日偵結依《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》將黃柏菖等11人提起公訴。

檢方指出，該集團熟稔網路操作，透過關鍵字布局吸客，待持卡人上鉤後，便談定9%至15%高額手續費，等於刷1萬元只能拿回8500至9100元。接著再由黃男妻子潘靜敏等人操作，透過「DVD1」等40家人頭商店，製作假交易連結供刷卡，整套流程宛如地下金融流水線。

離譜的是，這些交易根本沒有實際買賣，卻利用銀行對特約商店類別（MCC）的信任漏洞，成功讓發卡銀行誤判為正常消費，照樣撥款埋單。

檢方清查，該集團共製造6萬1536筆假交易，受害銀行多達41家，其中中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華、台新等5大銀行損失最慘，撥款金額全數破億元，另有20家銀行損失超過500萬元。

更誇張的是，「台灣里」還自導自演「自己請款」，從中洗出高達1億4126萬元不法所得，形同把銀行當提款機，嚴重破壞信用卡交易信任機制，檢方偵結依《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》，將黃柏菖等11人提起公訴，後續將由法院審理。