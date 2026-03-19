賴清德有望4月出訪友邦？　林佳龍：今年總統出訪朝2次規劃

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德自2024年上任，僅在前年11月出訪我國太平洋友邦，今年4月是史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世登基40周年暨58歲生日慶典，傳出賴清德可能出訪我國在非洲唯一友邦，外交部也證實已經收到史國邀請。民進黨立委王定宇今（19日）關切，預計今年元首外交頻率是幾次？外交部長林佳龍說，一般來講會朝2次來做規劃，也會因應情勢發展來做調整。

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時關切，總統賴清德就職至今邁向第3年，只有一次出訪南太平洋行程，今年是否有出訪計畫？

林佳龍表示，目前確實有接到邀請，但出訪行程除了國是訪問，也要配合對方國家，如有重大慶典等時機進行安排，像是非洲友邦史瓦帝尼近期已邀請台灣，參與國王登基40周年暨58歲生日。其他一般來講，比如有新政府產生的國家，或因為他有來訪，我們也要回訪，這些都在評估範圍。

王定宇追問，預計今年元首外交的頻率是幾次？林佳龍說，一般來講會朝2次來做規劃，也會因應情勢發展來做調整。

此外，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）去年7月宣布，賴清德將在30天內訪問巴拉圭，但最終並未成行。王定宇詢問，目前貝尼亞邀請賴清德訪問還在持續中？林佳龍說，「對，當然我們也有邀請他」。拉丁美洲及加勒比海司長韓志正也在一旁回應，是，貝尼亞上任後，就一直不斷在公開或私下的場合表達希望賴清德有時間有機會能去訪問。

王定宇再問，今年會安排嗎？「你這樣的笑容很燦爛」。韓志正說，「我們隨時在準備，但實際適當的時候…」，王定宇打斷說，「好啦，那個有些要讓府方來宣布」。