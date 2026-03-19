洗草莓先去蒂頭？營養師喊「毋湯」：農藥滲入果肉　正確洗法曝

▲營養師建議以「泡、沖、切」3步驟清洗草莓，不怕農藥殘留，兼顧美味與健康。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

草莓季到來，鮮紅的草莓酸甜可口，不論單吃或是做成甜點都讓人欲罷不能。營養師高敏敏分享，草莓除了美味，還富含多種營養素，是維生素C之王；但食用份量與清洗方式同樣關鍵，她建議以「泡、沖、切」3步驟清洗草莓，不怕農藥殘留，兼顧美味與健康。

草莓1天吃多少？ 小小一顆營養滿滿

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高敏敏臉書粉絲專頁指出，營養師常說的「一份水果」約等於16顆小型或10顆中型草莓。每100克草莓約含36大卡，並富含維生素C、葉酸、膳食纖維及營養師常說的鉀等營養素，約10顆草莓即可滿足成人每日對於維生素C的需求量。草莓具備多項健康益處，包括：

1.增強保護力：維生素C增強保護力、對抗壓力、促進膠原蛋白生成。

2.幫助胎兒發育：葉酸是製造紅血球的重要角色，也是孕婦必備的營養之ㄧ。

3.使腸胃蠕動：膳食纖維可促進腸胃蠕動，幫助排便。

4.調整血壓/血脂：鉀有助調節血壓與利尿消水腫，但腎臟病患者應留意攝取量。

5.養顏美容：含有花青素、鞣花酸，有助美白、抗氧化。

6.維持腦部運作：阿魏酸可抗氧化，保護腦神經、降低膽固醇。

草莓怎麼洗？ 3步驟降低農藥殘留風險

針對清洗方式，高敏敏提醒，草莓表面細緻且多孔，容易殘留農藥，建議先以清水浸泡3至5分鐘，再以流動清水沖洗，並在食用前才去除蒂頭，避免農藥滲入果肉。清洗後的草莓也應儘早食用，以維持新鮮與營養。

此外，她也提醒，部分民眾可能對草莓蛋白質產生過敏反應，建議初次食用者先少量嘗試，同時少沾煉乳或巧克力，吃起來更健康。



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