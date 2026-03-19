愛女遭霸凌調查外洩！同學威脅「好自為之」　網紅醫控：二度傷害

▲「柚子醫師」陳木榮女兒在學校被霸凌，經校方調查後認定成立，但調查結果在正式通知前就已外流。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

知名兒科醫師「柚子醫師」陳木榮先前指出，就讀國中的愛女，去年12月疑似遭男同學暴力對待，造成下肢無力走路、重傷並住院治療，經延平中學校方於3月17日向家長說明調查結果，認定為校園霸凌事件，但女兒的同班同學卻在前幾日就傳訊息說「好自為之」、「話就說到這裡」；他指責，依法應保密的調查結果外流，不僅是程序瑕疵，也是對孩子的再次傷害，「這不只是單一事件，而是整個制度是否真正保護孩子的問題。」

陳木榮今（19日）在臉書粉專發文表示，他與妻子於3月17日上午10時30分至12時30分，到延平中學輔導室聽校長說明霸凌事件調查處理結果，經校方認定為校園霸凌事件，有2位行為人霸凌他的女兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳木榮說，關於霸凌案成立一事，他與妻子早在3月12日晚間10時左右就提早知道結果，是因為女兒坐在沙發上掉眼淚，而他們才發現，女兒於延平中學的同班同學傳訊息說「好自為之」、「是非對錯你一定不會不知道」、「話就說到這裡」，還主動透露「目前結果是XXX霸凌你成立」、「還有OO」。

陳木榮指出，延平中學正式公告公文的日期是3月17日，也就她與妻子到場聽取調查報告的日子，但女兒的同班同學卻在3月12日就得知霸凌成立，也知道霸凌者是誰。

陳木榮直言，非調查當事人提前知道調查結果，甚至明確提及「霸凌成立」和相關行為人，還傳送帶有指責意味的訊息，這意味著在依法應保密的調查程序中，結果早已外流，明明調查結果尚未正式通知當事人，卻已在學生之間流傳，甚至被用來對被害人施壓，「這不只是程序瑕疵，而是對孩子的再次傷害。」

陳木榮也控訴，「我想請問延平中學校園霸凌防治委員會召集人，正常情況下應該是施雅慧校長，這份調查結果是如何外流的？誰應該為保密機制出問題負責？為何孩子在尚未被正式通知前，就已經承受來自同儕的壓力與指責？」

陳木榮認為，這不只是單一事件，而是整個制度是否真正保護孩子的問題，從霸凌事件剛開始調查時，校方就曾要求被害者道歉，霸凌確定成立後，同學更傳訊息要被害者自我檢討，「我想問問延平中學施雅慧校長，關於這個霸凌成立，延平中學怎麼告知所有人『是非對錯』的？延平中學用什麼觀念來教導下一代？」

陳木榮並提到，社群平台Threads上也有孩子針對此案表達不同意見，留言稱「據我所知此事不是霸凌，僅為單一事件……只能說調查還沒結束，不知受害者是如何得知霸凌成立的結果的」、「身為醫生這樣亂講話爽嗎」，但校長曾親口承諾，關於這個2位行為人霸凌成立，校長會對全班同學好好說明，也會向全校師生好好解釋，避免資訊的落差或資訊傳遞錯誤。

陳木榮強調，未來他們夫妻將秉持社會公益與兒少保護原則，持續關注並追蹤校園霸凌相關議題，希望透過制度檢視與社會對話，推動校園安全機制的改善，避免類似事件再次發生。

延伸閱讀

▸ 2025飯店王1／一年一災復甦慢！花蓮飯店龍頭「換他」 老爺接力回春拚業績

▸ 2025飯店王3／北市飯店合力賺321億創新高 「這原因」讓大老搖頭喊救國旅

▸ 原始連結