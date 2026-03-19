竹市防災教育獲行政院訪評特優　展現推動安全校園與韌性城市決心

▲行政院114年災害防救訪評現場解說。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市推動校園防災教育成果再獲中央肯定！行政院辦理114年度災害防救業務聯合訪評，新竹市政府教育處榮獲最高等級「特優」，創下近年最佳成績，展現市府在校園災害防救政策推動、防災教育深化及跨局處整合上的成果，也彰顯新竹市持續打造安全校園與韌性城市的決心。

新竹市長高虹安表示，新竹市是一座科技城市，也是一座高度重視教育的城市。面對地震、颱風及極端氣候等各類災害風險，市府持續推動防災教育，透過課程、演練與科技應用的結合，提供學生多元學習機會，讓學生在日常學習中建立正確的防災觀念與應變能力。此次榮獲行政院災害防救業務訪評「特優」，不僅是中央對市府團隊努力的肯定，也代表新竹市在打造安全校園與韌性城市上持續向前邁進。

高虹安指出，市府持續強化校園災害防救體系，包括推動防災教育課程、辦理校園防災演練、完善災害應變機制與校安通報系統，同時整合消防、環保、社福等跨局處資源，讓防災教育不只停留在課堂，而是融入生活與社區。她也特別肯定教育處、防災教育輔導團及各級學校的投入與努力，讓防災教育從課堂延伸至家庭與社區。未來市府將持續深化校園防災教育，結合各局處力量，培養孩子具備守護自己與家人的能力。

教育處長林立生表示，新竹市近年積極推動「校園防災教育深化計畫」，從減災、整備與應變三大面向系統化推動校園災害防救工作。在減災方面，輔導各校發展在地化防災教材，並導入AR與數位教材，提升學生防災學習的互動與理解；在整備方面，定期辦理教師防災教育研習、無預警防災演練與跨單位合作活動，提升師生應變能力；在應變方面，透過校安通報系統與三級緊急聯絡機制，確保災害發生時能即時掌握校園狀況並迅速應變，同時也持續推動幼兒園與特殊教育防災教育，讓防災觀念從小扎根。

教育處指出，行政院「災害防救業務訪評」為中央針對全國22縣市政府教育局（處）辦理的重要年度評鑑，其中「特優」為最高榮譽，通常僅有少數縣市能獲得。此次訪評由專家學者組成訪評委員，透過書面審查與實地訪視，全面檢視各縣市校園災害防救制度與推動成果。委員對新竹市在防災教育制度化推動、跨局處合作及校園防災課程創新等面向表現，給予高度肯定。

新竹市防災教育輔導團總召劉向欣校長表示，防災教育的核心是「讓孩子知道如何保護自己」。近年來輔導團與各校合作推動在地化課程、科技教學及情境演練，讓防災學習更貼近生活，也更具體有感，學生不僅學習知識，也能在實際演練中培養判斷與行動能力。

市府表示，防災教育結合在地災害潛勢發展校本課程，並透過繪本、教案及情境教學，讓學生理解災害風險與防護方式；同時導入科技、數位教材與防災科技競賽，提升學習興趣與應用能力。此外，也與消防局、環保局及民間團體合作辦理防災體驗與宣導活動，並推動幼兒園與特殊教育防災教育及親子共學，將防災觀念深植每個家。